Изящный город Гродно с европейским шармом и Старым замком на берегу Немана, уникальный оборонительный храм XVI века в Мурованке, Августовский канал — инженерное чудо XIX века с процессом шлюзования, дворцово-парковый комплекс в Святске и город Лида со знаменитым замком, легендами и насыщенной историей — все это вы увидите за 2 насыщенных и полных впечатлений дня!
Описание тураИстория и культура Беларуси: Гродно и храм-крепость XVI века • Из Минска мы отправляемся в сторону Гродно — одного из самых изящных и грациозных городов Беларуси.
- По пути сделаем остановку в Мурованке, чтобы увидеть уникальный храм-крепость XVI века, сохранивший своё величие и строгую красоту на протяжении столетий.
- Прибыв в Гродно, мы начинаем знакомство со Старым замком — одним из главных исторических символов города. Его стены хранят память о князьях, королях и судьбоносных событиях, а экскурсия позволяет прикоснуться к многовековой истории.
- Мы прогуляемся по старинным и уютным улочкам Гродно: костёлы, панорамы Немана и милый шарм города создаст особое настроение. Дворец в Святске, Августовский канал и Лидский замок • Утром отправимся в Святск — место с удивительной архитектурой и роскошными видами, где нас ждёт фотостоп на фоне дворцово-паркового комплекса.
- Дальше путь лежит к Августовскому каналу— уникальному инженерному творению XIX века. Здесь мы не только увидим знаменитые шлюзы, но и поучаствуем в настоящем шлюзовании, ощутив, как медленно поднимается и опускается вода, открывая новые живописные горизонты.
- После канала мы направляемся в Лиду — город с крепостью, легендами и насыщенной историей. Здесь нас ждёт прогулка по городу, где средневековая атмосфера сочетается с современным ритмом.
- Вечером, наполненные свежими впечатлениями, мы возвращаемся в Минск с чувством приятной усталости, новыми фотографиями и воспоминаниями о двух днях, которые соединили в себе историю, природу и атмосферу западной Беларуси.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гродно - изящный город с европейским шармом
- Храм-крепость в Мурованке - уникальный оборонительный храм XVI века
- Старый замок (Гродно) - главный исторический символ на берегу Немана
- Дворцово-парковый комплекс (Святск) - роскошная архитектура и фото-локация
- Августовский канал - инженерное чудо XIX века с процессом шлюзования
- Лидский замок - мощная средневековая крепость, окутанная легендами
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Входной билет в Старый замок
- Прогулка на корабле
- 2 комплексных обеда в кафе
- 1 завтрак при отеле
- Проживание в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, 2А
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2А, за ратушей треугольный стеклянный купол
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые 2 недели по четвергам/пятницам в 09:00.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
