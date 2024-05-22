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Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
«Вы насладитесь природой, путешествуя по живописным дорогам, и встретитесь с профессионалами, развивающими традиционные керамику, ткачество и соломоплетение»
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
14 июня в 09:20
28 июня в 09:20
24 870₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
«Ещё одним «крепким» впечатлением станет самогон «Пущанка», который можно попробовать только на территории знаменитого заповедника»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Природа и пейзажи»
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