Полюбуемся дореволюционным архитектурным наследием столицы, познакомимся со сталинским ампиром и стилем «триумф» или советским неоклассицизмом. Продолжим путешествие в прошлое погружением в средние века.
Вы
Описание тура
Организационные детали
Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
На территории Беларуси принимают к оплате карты платежной системы МИР.
Для обмена наличных денег лучше брать с собой рубли.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Фортуна» 3* или аналогичном. Если вы путешествуете в одиночку, обязательно оплачивается 1-местное размещение.
2 ночи проведём в пути, в автобусе.
Питание. В программу включён континентальный завтрак в отеле.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и отправление в Минск
Отправимся в Минск из Санкт-Петербурга в 20:00. Ехать будем всю ночь.
Экскурсия по Минску
Приедем в Минск утром и отправимся на экскурсию. Начнём с Верхнего города, исторического центра, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён. Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.
Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф». Полюбуемся и современными зданиями столицы: национальной библиотекой Беларуси, музеем истории Великой Отечественной войны, дворцом Независимости — резиденцией Президента.
Заселимся в отель, после чего — свободное время.
Замки Мира и Несвижа
После завтрака выселимся и отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа. Входные билеты оплачиваются дополнительно (около 30 бел. рублей).
Начнём с Несвижа — резиденции знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Это один из старейших городов в Беларуси! Побываем в Фарном костёле, первом в Восточной Европе памятнике в стиле барокко. Полюбуемся фресками внутри, увидим картину «Тайная вечеря» над алтарём.
Рассмотрим Слуцкую браму и городскую ратушу, пройдём по торговым рядам и выйдем на рыночную площадь, увидим дом ремесленника и костёл Святой Ефимии.
Посетим Нескижский замок, о котором ходит множество легенд о сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме. Рассмотрим архитектуру, познакомимся с историей его владельцев и прогуляемся по парковым аллеям.
Дальше отправимся в Мирский замок — образец средневекового зодчества Беларуси, включённый в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть чем полюбоваться: английский и итальянский сады, пруд, резиденция-крепость, часовня-усыпальница, домик сторожа и придорожная каплица.
Мы спустимся в подземелье, осмотрим музейные экспозиции, по узкой винтовой лестнице поднимемся на вершину башни и полюбуемся мозаикой. Какие тайны хранит в себе пруд, что стережёт замковое привидение и какие загадки скрывают старинные стены — узнаете на экскурсии.
Затем поедем в Санкт-Петербург.
Возвращение в Санкт-Петербург
Прибудем в Санкт-Петербург ночью или рано утром.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 790 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3* (1 ночь)
- Континентальный завтрак в отеле
- Место в автобусе туристического класса
- Сопровождение гида
- Обратите внимание: 2.11 и 1.01 проживание будет в 3-звёздочном отеле без спа
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсий - 38 бел. рублей
- Экскурсионный пакет - 1200 руб. (оплачивается наличными на месте, обзорная экскурсия по Минску и экскурсионная поездка «Замки Мира и Несвижа»)
- Выбор фиксированного места в автобусе - 200 рублей
- Доплата за 1-местное размещение, если вы путешествуете в одиночку
- Обратите внимание: стоимость тура 8.03-11.03 - от 11 290 руб. + 1200 руб. экскурсионный пакет (оплачивается наличными на месте)
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
2й день - средневековые замки. Не