В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга

Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Приготовьтесь, машина времени отправляется. Первая остановка — Минск.

Полюбуемся дореволюционным архитектурным наследием столицы, познакомимся со сталинским ампиром и стилем «триумф» или советским неоклассицизмом. Продолжим путешествие в прошлое погружением в средние века.

Вы
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побываете в Несвижском замке и узнаете легенду о легендарных сокровищах Радзивиллов, а в Мирском замке выясним, какие тайны хранит в себе пруд.

Будем гулять по роскошным паркам, любоваться фресками и мозаикой, заберёмся на высокую башню по винтовой лестнице и почувствуем себя знатными особами Великого княжества Литовского.

5
1 отзыв
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
7
мар11
апр6
июн20
июн11
июл25
июл1
авг
Время начала: 20:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
На территории Беларуси принимают к оплате карты платежной системы МИР.
Для обмена наличных денег лучше брать с собой рубли.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Фортуна» 3* или аналогичном. Если вы путешествуете в одиночку, обязательно оплачивается 1-местное размещение.

2 ночи проведём в пути, в автобусе.

Питание. В программу включён континентальный завтрак в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отправление в Минск

Отправимся в Минск из Санкт-Петербурга в 20:00. Ехать будем всю ночь.

Встреча и отправление в Минск
2 день

Экскурсия по Минску

Приедем в Минск утром и отправимся на экскурсию. Начнём с Верхнего города, исторического центра, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён. Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.

Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф». Полюбуемся и современными зданиями столицы: национальной библиотекой Беларуси, музеем истории Великой Отечественной войны, дворцом Независимости — резиденцией Президента.

Заселимся в отель, после чего — свободное время.

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3 день

Замки Мира и Несвижа

После завтрака выселимся и отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа. Входные билеты оплачиваются дополнительно (около 30 бел. рублей).

Начнём с Несвижа — резиденции знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Это один из старейших городов в Беларуси! Побываем в Фарном костёле, первом в Восточной Европе памятнике в стиле барокко. Полюбуемся фресками внутри, увидим картину «Тайная вечеря» над алтарём.

Рассмотрим Слуцкую браму и городскую ратушу, пройдём по торговым рядам и выйдем на рыночную площадь, увидим дом ремесленника и костёл Святой Ефимии.

Посетим Нескижский замок, о котором ходит множество легенд о сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме. Рассмотрим архитектуру, познакомимся с историей его владельцев и прогуляемся по парковым аллеям.

Дальше отправимся в Мирский замок — образец средневекового зодчества Беларуси, включённый в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть чем полюбоваться: английский и итальянский сады, пруд, резиденция-крепость, часовня-усыпальница, домик сторожа и придорожная каплица.

Мы спустимся в подземелье, осмотрим музейные экспозиции, по узкой винтовой лестнице поднимемся на вершину башни и полюбуемся мозаикой. Какие тайны хранит в себе пруд, что стережёт замковое привидение и какие загадки скрывают старинные стены — узнаете на экскурсии.

Затем поедем в Санкт-Петербург.

Замки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и Несвижа
4 день

Возвращение в Санкт-Петербург

Прибудем в Санкт-Петербург ночью или рано утром.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 3* (1 ночь)
  • Континентальный завтрак в отеле
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение гида
  • Обратите внимание: 2.11 и 1.01 проживание будет в 3-звёздочном отеле без спа
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсий - 38 бел. рублей
  • Экскурсионный пакет - 1200 руб. (оплачивается наличными на месте, обзорная экскурсия по Минску и экскурсионная поездка «Замки Мира и Несвижа»)
  • Выбор фиксированного места в автобусе - 200 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение, если вы путешествуете в одиночку
  • Обратите внимание: стоимость тура 8.03-11.03 - от 11 290 руб. + 1200 руб. экскурсионный пакет (оплачивается наличными на месте)
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 20:00
Завершение: Санкт-Петербург, прибудем ночью или рано утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
27 авг 2024
Программа отличная - в первый день экскурсия по Минску и рекомендации экскурсоводов о том, где можно провести свободный вечер (каждый ищет своё 😉), приличная гостиница.
2й день - средневековые замки. Не
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верится, что им столько лет! На Мир времени было маловато, хотелось бы еще часок, но тогда сдвинулось бы время возвращения в СПб, а работающим в пн это важно.
И сами живописные белорусские виды хороши!
Дорога в автобусе утомительна (особенно для длинноногих 🤣), но благодаря организуемым каждые 4часа сан-тех-остановкам - терпимо, можно выйти размять ноги.
Рекомендую: надо брать для первого знакомства с Беларусью!

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