Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща

Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Отправимся навстречу визитным карточкам моей родины.

Мы полюбуемся стенами и башнями самых знаменитых замков Беларуси — Мирского и Несвижского, некогда принадлежавших влиятельному княжескому роду Радзивиллов.

Вспомним трагические страницы истории Советского Союза, посетив
Брестскую крепость — первый оборонительный рубеж страны в Великой Отечественной войне.

Завершим тур в Беловежской пуще, где можно вдоволь насладиться красотой нетронутой природы и понаблюдать за заповедными обитателями — оленями, медведями, косулями и, конечно же, зубрами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Программа тура по дням

1 день

Мирский и Несвижский замки

Встретимся в Минске и направимся к самым известным замкам Беларуси. Это знаменитые резиденции князей Радзивиллов в Несвиже и Мире, созданные в Средневековье. Ночевать будем в Бресте.

2 день

Брестская крепость, Беловежская пуща

Утро посвятим трагической странице истории времён Великой Отечественной войны — обороне Брестской крепости. Также съездим в Беловежскую пущу — заповедный природный уголок, сохраняющий множество исчезающих видов животных и растений. Вечером вернёмся в Минск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прохладительные напитки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

