Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
1 мая в 09:20
8 мая в 09:20
49 900 ₽ за человека
Замки, крепости и Беловежская пуща: трёхдневный тур по Беларуси
Начало: Привокзальная площадь, 5
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2990 Br за всё до 8 чел.
Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
Побывать в Бресте и Гродно, погулять по легендарному заповеднику и осмотреть 3 замка
Начало: Минск, 9:00 (по договорённости возможно другое вре...
10 окт в 09:00
14 окт в 09:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.
