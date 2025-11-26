Мои заказы

Туры по паркам и усадьбам Минска

Найдено 3 тура в категории «Парки и усадьбы» в Минске, цены от 550 Br, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вся Беларусь за 6 дней
На автобусе
5.5 дней
20 отзывов
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
20 дек в 14:00
7 мар в 14:00
1600 Br за человека
2 - дневный тур: Брест и Беловежская пуща
На автобусе
2 дня
Начало: Минская городская ратуша
Расписание: В четверг в 9:00
2 апр в 09:00
16 апр в 09:00
550 Br за человека
Трёхдневный трансфер по всем главным и лучшим местам Беларуси
3 дня
-
10%
Начало: Минск
Расписание: Расписание трансфера подстраивается под удобное для вас время.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1710 Br1900 Br за всё до 4 чел.

