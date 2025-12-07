За 3 дня вы откроете главные жемчужины Беларуси: от легендарных замков в Мире и Несвиже до героической Брестской крепости. Вас ждет встреча с древними лесами Беловежской пущи и колоритом Гродно. Путешествие завершится у стен Лидского замка, хранящего историю со времен князя Гедимина.
Описание трансферЛегенды и крепости: тур по историческим жемчужинам Беларуси Приглашаем вас в насыщенное трёхдневное путешествие, где вы познакомитесь с главными историческими и природными достопримечательностями страны. Тур объединяет архитектуру, природу и живую историю, создавая калейдоскоп впечатлений. В каждом городе тура мы можем организовать обзорную экскурсию с гидом. Это позволит вам не просто увидеть достопримечательности, а глубже узнать их историю и почувствовать атмосферу города. Программа тура День 1. Мирский и Несвижский замки → переезд в Брест. Ночевка в Бресте. День 2. Брестская крепость, Каменецкая башня, Беловежская пуща → переезд в Гродно. Ночевка в Гродно День 3. Обзорная экскурсия по Гродно → Лидский замок → возвращение в Минск.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мирский замок
- Несвижский замок
- Брест
- Брестская крепость
- Каменецкая башня
- Беловежская пуща
- Гродно
- Лидский замок
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Питание
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 5
Завершение: Привокзальная площадь, 5, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
