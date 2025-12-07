Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За 3 дня вы откроете главные жемчужины Беларуси: от легендарных замков в Мире и Несвиже до героической Брестской крепости. Вас ждет встреча с древними лесами Беловежской пущи и колоритом Гродно. Путешествие завершится у стен Лидского замка, хранящего историю со времен князя Гедимина.

Описание трансфер Легенды и крепости: тур по историческим жемчужинам Беларуси Приглашаем вас в насыщенное трёхдневное путешествие, где вы познакомитесь с главными историческими и природными достопримечательностями страны. Тур объединяет архитектуру, природу и живую историю, создавая калейдоскоп впечатлений. В каждом городе тура мы можем организовать обзорную экскурсию с гидом. Это позволит вам не просто увидеть достопримечательности, а глубже узнать их историю и почувствовать атмосферу города. Программа тура День 1. Мирский и Несвижский замки → переезд в Брест. Ночевка в Бресте. День 2. Брестская крепость, Каменецкая башня, Беловежская пуща → переезд в Гродно. Ночевка в Гродно День 3. Обзорная экскурсия по Гродно → Лидский замок → возвращение в Минск.

