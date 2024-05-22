1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
«Сегодня вы познакомитесь с людьми, развивающими традиционные промыслы»
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
«Встретимся в Минске и устроим ознакомительный променад по белорусской столице»
14 июня в 09:20
28 июня в 09:20
24 870₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
«Изюминкой путешествия станет посещение этнографического музея под открытым небом в Строчицах, где вы познакомитесь с бытом крестьян и пообедаете в аутентичной корчме драниками, верещакой и сбитнем»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«После завтрака — обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века»
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
«Наконец, завершим наше знакомство с Беларусью в городе Гродно»
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
«Наконец, завершим наше знакомство с Беларусью в городе Гродно»
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
- Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
- Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
- Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
- Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Обзорные" можно забронировать 6 авторских туров от 1 100 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Изучение достопримечательностей города Минска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Минске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024