Храмы Могилёва

Индивидуальная экскурсия в Могилеве

Полюбоваться старинными храмами и узнать, чем они прославились

Могилёв восхищает исторической застройкой и многочисленными храмами. Я с удовольствием познакомлю вас с ними. Расскажу о священниках, знаменитых личностях и царских особах, которые их посещали.

Моя экскурсия будет особенно интересна тем, кого привлекают история, архитектура храмов и легенды города.
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Храмы Могилёва
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
24
дек
25
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы осмотрим резиденцию первого архиепископа Могилёвского — Станислава Богуш-Сестренцевича.
  • Посетим костёл Успения Девы Марии и расшифруем фрески 18 века. Расскажу вам историю собора.
  • Заглянем в Свято-Никольский женский монастырь и увидим самые почитаемые горожанами иконы. Вы узнаете, как Могилёво-Братская икона Божией Матери трижды спасала жителей города от бед.
  • Посмотрим на Архиерейский дворец и общежития семинаристов.
  • Полюбуемся самым первым каменным храмом города — костёлом Святого Казимира — и выясним, что же там сейчас находится.

Организационные детали

  • Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.
  • Платки и юбки можно взять в церкви.
  • Если вы захотите поставить свечи и подать записки, возможны дополнительные траты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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