Полюбоваться старинными храмами и узнать, чем они прославились
Могилёв восхищает исторической застройкой и многочисленными храмами. Я с удовольствием познакомлю вас с ними. Расскажу о священниках, знаменитых личностях и царских особах, которые их посещали.
Моя экскурсия будет особенно интересна тем, кого привлекают история, архитектура храмов и легенды города.
Моя экскурсия будет особенно интересна тем, кого привлекают история, архитектура храмов и легенды города.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы осмотрим резиденцию первого архиепископа Могилёвского — Станислава Богуш-Сестренцевича.
- Посетим костёл Успения Девы Марии и расшифруем фрески 18 века. Расскажу вам историю собора.
- Заглянем в Свято-Никольский женский монастырь и увидим самые почитаемые горожанами иконы. Вы узнаете, как Могилёво-Братская икона Божией Матери трижды спасала жителей города от бед.
- Посмотрим на Архиерейский дворец и общежития семинаристов.
- Полюбуемся самым первым каменным храмом города — костёлом Святого Казимира — и выясним, что же там сейчас находится.
Организационные детали
- Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.
- Платки и юбки можно взять в церкви.
- Если вы захотите поставить свечи и подать записки, возможны дополнительные траты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Славы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Могилеве
Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я специалист с музейным образованием и опытом работы 10 лет. С удовольствием познакомлю вас с городом и его непростой историей, поделюсь местами, куда сходить пообедать и что ещё попробовать и посмотреть в городе.
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