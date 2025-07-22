-
В трендеНесвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
C комфортом съездить в средневековые замки с опытным водителем
Вечерние огни старого Несвижа
Погрузитесь в историю Несвижа, гуляя по его улочкам в свете фонарей. Узнайте о Радзивиллах и насладитесь архитектурными шедеврами
- ААлександр22 июля 2025Очень интересная экскурсия, объёмная, время пролетело быстро. Рекомендую!
- ИИрина20 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Интересный,активный человек, всё очень динамично и живо, Вячеслав увлекательно и нескучно рассказывает, понравилось нам с мужем и детям 13 и 16 лет. Вячеслав, большое спасибо за интересный рассказ и приятную компанию.
- ААндрей19 июля 2025хорошая экскурсия, спасибо!
- ААлексей27 июня 2025Отличная экскурсия! Точнее это не формальная лекция с посещением определённый точек, как проходят большинство групповых экскурсий, а живая беседа с гидом. Два часа пролетели незаметно, даже не смотря дождик, все было просто великолепно, и взрослым и детям было очень интересно!
- ЕЕлена24 июня 2025Вячеслав отлично разбирается в истории. Маршрут был составлен очень грамотно. Интересная экскурсия. Всем рекомендую.
- ААнна20 июня 2025Было очень волнительно как пройдет экскурсия. Сам гид не смог провести экскурсию, но сразу предложил альтернативу. Мы остались очень довольны,
- ДДарья20 июня 2025Вячеслав знаток своего дела. Интересный рассказчик. Очень рекомендуем погулять по городу именно с ним.
- ООльга16 мая 2025Остановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторане Гетман, все было вкусно
- ННаталья12 мая 2025Несвиж – город с богатой историей, и посещение его с экскурсоводом Вячеславом стало настоящим погружением в прошлое. Вячеслав – не
- ССветлана14 апреля 2025С удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории и достопримечательностях, Несвижском замке, поведал множество легенд. 3 ч в компании гида пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем Вячеслава!
- ЕЕкатерина1 апреля 2025Отличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшей историей и гостеприимными жителями. Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям. Спасибо Вам огромное!
- ЕЕвгений27 марта 2025Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы уточняли детали, решили в
- ИИрина4 марта 2025Вячеслав очень увлечений человек. Чувствуется, что история места в нем очень глубоко. Он очень увлеченно рассказывает. Гид для тех кто интересуется историей и готов слушать
- ННадежда10 февраля 2025Были на экскурсии с Вячеславом, быстро договорились, гид помог сориентироваться по времени. Энциклопедические знания истории поражают. Если вы любите историю
- ЯЯна15 января 2025Экскурсия понравилась, Вячеслав - профессионал и интересный рассказчик, хорошо владеет материалом, любит свою работу и места проведения экскурсии. Проявил себя ответственным и педантичным. Мы остались довольны!
- ЕЕгор15 января 2025Все понравилось. Замечаний нет. Экскурсовод чувствует аудиторию и умело подает материал
- ММурад9 января 2025Отличная экскурсия!
Вячеслав, как искусный шеф-повар, подаст вам историю Несвижа, в которой все будет в меру: персонажи и даты, факты и легенды, религия и самобытность, зодчество и современная архитектура, парки и водоемы.
- ЕЕкатерина9 января 2025Выражаю благодарность Вячеславу за интересную, увлекательную экскурсию по городу. Всем рекомендую гида (человек с историческим образованием, пишет книги, статьи). Спасибо
- ООльга5 января 2025Очень интересная, захватывающая экскурсия,прошла на одном дыхании! Несвиж очень красивое место, на экскурсии погрузились в эпоху рыцарей, замков, потрясающе!
