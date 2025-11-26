Во время прогулки вы увидите дошедшее до нас архитектурное наследие Несвижа — оно восходит ко временам, когда город являлся резиденцией знаменитого рода князей Радзивиллов. Вы почувствуете дух эпохи, познакомитесь с памятниками, музеями, парками и древними легендами. И всё это — в свете фонарей!
Дворцово-парковый ансамбль. Строительство велось в 16–18 веках, поэтому в архитектуре сочетаются средневековые традиции, поздний ренессанс, барокко, классицизма и искусство местных мастеров.
Городская ратуша — старейшая среди сохранившихся на территории Беларуси. Привилей на Магдебургское право Несвиж получил 23 апреля 1586 года — одновременно Несвиж получил и свой герб.
Фарный костёл. Построен в 1587–1593 годах по проекту итальянского архитектора Бернардони. Храм богато декорирован росписью не только внутри, но и снаружи.
Ворота Слуцкой брамы, служившие главным въездом в город. Шедевр городского оборонительного зодчества 16 века, выполненный в стиле барокко.
Организационные детали
- Обратите внимание: это экскурсия без посещения музеев
- По желанию экскурсию можно провести при свете стилизованной старинной лампы
- Маршрут прогулки можно скорректировать, детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Несвиже
Провёл экскурсии для 495 туристов
С 2011 года занимаюсь любимой работой — провожу экскурсии по городу, в котором живу. С детства люблю читать исторические книги, что повлияло на выбор моей профессии. Выпускник исторического факультета БГУ,
