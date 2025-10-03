Путешествие к Мирскому и Несвижскому замкам станет незабываемым благодаря комфортному трансферу из Минска. Вас встретят у отеля и отвезут к двум важнейшим историческим достопримечательностям Беларуси.
Ожидание во время осмотра замков не будет проблемой, и вы сможете насладиться архитектурой в полной мере.
Поездка проходит в дружелюбной атмосфере, что позволяет расслабиться и получить максимум удовольствия от экскурсии
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Посещение двух замков
- 🕒 Удобное расписание
- 😊 Дружелюбная атмосфера
- 🌟 Опытный водитель
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
Описание трансфер
Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Минске — и отправимся в путь. Сделаем две большие остановки: у Несвижского и Мирского замков. Подскажем, где находятся кассы и кафе. Подождём, пока вы осматриваете замки, и вернёмся в Минск. Поездка будет проходить в спокойной дружелюбной обстановке — мы не будем вас торопить и дадим возможность полноценно насладиться старинной архитектурой Беларуси.
Организационные детали
- Трансфер для вас проведу я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- Транспорт: Peugeot 308 T9 2020, Lincoln MKZ 2019, Ford Mondeo 2019
- По запросу можем организовать трансфер на минивэне для 5-8 человек. Доплата составит 130 бел. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Несвиже
Провели экскурсии для 1302 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
3 окт 2025
Нас в трансфере сопровождал водитель Григорий. Удивительный рассказчик, были поражены историческими познаниями. Экскурсия прошла прекрасно, огромное спасибо
Анна
15 авг 2025
Поездка прошла отлично. Артем аккуратно вел машину, в дороге рассказывал интересные истории, а также дал рекомендации, какие еще стоит посетить места и где вкусно поесть. Машина комфортная. Времени на всё хватило. Спасибо!
Входит в следующие категории Несвижа
