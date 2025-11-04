Посещение Беларуси без визита в Несвижский и Мирский замки - это упущенная возможность. На комфортабельном автомобиле вы отправитесь из Минска в эти исторические места. Водитель поможет с организацией экскурсии и
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🏰 Исторические замки
- 🌳 Живописная природа
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📅 Гибкий график
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный город Несвиж на реке Уша. Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок. Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать. Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.
Организационные детали
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час 40 минут. Дорога от Несвижа до Мира занимает 35 минут
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель. По запросу он подскажет, где находятся кассы, парки, кафе и пр.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 130 белорусских рублей. Детали уточняйте в переписке
Модели нашего автопарка:
- Легковые:
Lincoln MKZ
Ford Mondeo
Peugeot 508
Peugeot 308
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Skoda Oktavia
Volkswagen Jetta
Hyundai Accent
- Минивэны:
Volkswagen Caravella
Mercedes Vito
Renault Trafic
Volkswagen Caddi Long
Volkswagen Multivan
Расходы в Несвиже:
- Входной билет в Несвижский замок: 17 белорусских руб. /взрослый, 8,5 белорусских руб. /детский
- Экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
- Аудиогид (по желанию) — 4 белорусских руб. /чел.
Расходы в Мире:
- Входной билет в Мирский замок: 18 белорусских руб. /взрослый, 9 белорусских руб. /детский
- Экскурсионное обслуживание в Мирском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
- Аудиогид (по желанию) — 6 белорусских руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Минске в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Несвиже
Провели экскурсии для 57186 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Александр
4 ноя 2025
Всё прошло отлично. Сергей вёл машину хорошо, очень отзывчивый человек. Ждать не приходилось, было комфортно и удобно
Ирина
7 окт 2025
Все прошло прекрасно!!! Нам все понравилось.
О
Ольга
12 сен 2025
Добрый день. Все прошло хорошо. Оперативно.
Входит в следующие категории Несвижа
