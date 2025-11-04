Мои заказы

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно

Отправляйтесь в путешествие из Минска к величественным замкам Несвижа и Мира. Насладитесь комфортом и узнайте больше о белорусской истории
Посещение Беларуси без визита в Несвижский и Мирский замки - это упущенная возможность. На комфортабельном автомобиле вы отправитесь из Минска в эти исторические места. Водитель поможет с организацией экскурсии и
предложит лучшие места для обеда. Время в пути пролетит незаметно, и вы сможете полностью погрузиться в атмосферу прошлого. Прогулка по замкам и окрестностям оставит неизгладимые впечатления. После насыщенного дня вас доставят обратно в Минск

5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏰 Исторические замки
  • 🌳 Живописная природа
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📅 Гибкий график
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно© Кирилл
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно© Кирилл

Что можно увидеть

  • Несвижский замок
  • Мирский замок

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный город Несвиж на реке Уша. Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок. Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать. Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.

Организационные детали

  • Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час 40 минут. Дорога от Несвижа до Мира занимает 35 минут
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель. По запросу он подскажет, где находятся кассы, парки, кафе и пр.
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 130 белорусских рублей. Детали уточняйте в переписке

Модели нашего автопарка:

  • Легковые:
    Lincoln MKZ
    Ford Mondeo
    Peugeot 508
    Peugeot 308
    Volkswagen Polo
    Skoda Rapid
    Skoda Oktavia
    Volkswagen Jetta
    Hyundai Accent
  • Минивэны:
    Volkswagen Caravella
    Mercedes Vito
    Renault Trafic
    Volkswagen Caddi Long
    Volkswagen Multivan

Расходы в Несвиже:

  • Входной билет в Несвижский замок: 17 белорусских руб. /взрослый, 8,5 белорусских руб. /детский
  • Экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
  • Аудиогид (по желанию) — 4 белорусских руб. /чел.

Расходы в Мире:

  • Входной билет в Мирский замок: 18 белорусских руб. /взрослый, 9 белорусских руб. /детский
  • Экскурсионное обслуживание в Мирском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
  • Аудиогид (по желанию) — 6 белорусских руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Минске в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Несвиже
Провели экскурсии для 57186 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Александр
4 ноя 2025
Всё прошло отлично. Сергей вёл машину хорошо, очень отзывчивый человек. Ждать не приходилось, было комфортно и удобно
Ирина
Ирина
7 окт 2025
Все прошло прекрасно!!! Нам все понравилось.
О
Ольга
12 сен 2025
Добрый день. Все прошло хорошо. Оперативно.

Входит в следующие категории Несвижа

