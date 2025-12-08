Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно

Увлекательное путешествие из Минска в два самых известных замка Беларуси. За один день вы откроете величие Мирского замка и аристократическое изящество Несвижа.
Описание трансферМир и Несвиж: дорогой замков и легенд Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный уголок Беларуси — город Мир. Там вы сможете неспешно прогуляться по уютным улочкам, посетить знаменитый Мирский замок — один из самых красивых замков Восточной Европы. После прогулки — переезд в Несвиж, расположенный на берегу реки Уша. Здесь вас ждёт Несвижский замок, старинный парк и атмосфера исторического города. Мы вас сориентируем, куда сходить на обед и где сделать лучшие фото. В течение всей поездки — комфортный трансфер, остановки по желанию и дружелюбная атмосфера. Важная информация:
- Поездка проходит максимально комфортно: кондиционер, стабильный Wi-Fi и питьевая вода — всё включено.
- Семейным группам предлагаем детское кресло или бустер — просто предупредите заранее.
• Входные билеты оплачиваются отдельно:
- Мирский замок: 18 руб. взрослые / 9 руб. студенты и школьники.
- Несвижский замок: 17 руб. взрослые / 8,5 руб. студенты и школьники.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мирский замок
- Несвижский замок
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес клиента
Завершение: Привокзальная площадь, 5, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
