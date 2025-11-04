3 отзыва

Отправляйтесь в путешествие из Минска к величественным замкам Несвижа и Мира. Насладитесь комфортом и узнайте больше о белорусской истории

Начало: В удобном для вас месте в Минске в черте МКАД

«Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения»