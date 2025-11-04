Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвижа и Мира
Отправляйтесь в путешествие из Минска к величественным замкам Несвижа и Мира. Насладитесь комфортом и узнайте больше о белорусской истории
Начало: В удобном для вас месте в Минске в черте МКАД
«Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к историческим замкам Беларуси с комфортом и без спешки. Удобный трансфер для незабываемого дня
«Трансфер для вас проведу я или другой профессиональный водитель из нашей команды»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Начало: Адрес клиента
«В течение всей поездки — комфортный трансфер, остановки по желанию и дружелюбная атмосфера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 ноября 2025Всё прошло отлично. Сергей вёл машину хорошо, очень отзывчивый человек. Ждать не приходилось, было комфортно и удобно
- ИИрина7 октября 2025Все прошло прекрасно!!! Нам все понравилось.
- ССергей3 октября 2025Нас в трансфере сопровождал водитель Григорий. Удивительный рассказчик, были поражены историческими познаниями. Экскурсия прошла прекрасно, огромное спасибо
- ООльга12 сентября 2025Добрый день. Все прошло хорошо. Оперативно.
- ААнна15 августа 2025Поездка прошла отлично. Артем аккуратно вел машину, в дороге рассказывал интересные истории, а также дал рекомендации, какие еще стоит посетить места и где вкусно поесть. Машина комфортная. Времени на всё хватило. Спасибо!
