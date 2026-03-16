Музеи и искусство Полоцка

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Полоцке, цены от 1667 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
«Приглашаю вас в город, который называют колыбелью Беларуси, город-музей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
«Вы осмотрите главные достопримечательности Полоцка — Верхний и Нижний замки, Музей белорусского книгопечатанья, памятник 23 воинам-гвардейцам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Полоцком в мини-группе
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: У гостиницы Двина
Расписание: в субботу в 10:30
11 апр в 10:30
18 апр в 10:30
1667 ₽ за человека
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По следам коронованных особ в Полоцке
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать, зачем Романовы посещали город, и увидеть памятники их эпох
Начало: На площади Франциска Скорины
Сегодня в 15:00
8 апр в 08:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 марта 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Наталья, это не просто гид, это человек, знающий историю Полоцка и любящий свой город всей душой. На протяжении всей экскурсии
    Наталья знакомила нас с городом в мельчайших деталях и возникало ощущение, что небольшой Полоцк представляет собой город с огромной историей, интересными людьми. От души рекомендую такого замечательного гида.

  • Л
    Лилия
    16 марта 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Хотела еще раз выразить благодарность 💗💞НАТАЛЬЕ 🥰😍за прекрасную экскурсию — мы получили просто огромное 💯💥удовольствие от прогулки, информации и общения,
    потом еще долго обсуждали кому что запомнилось. 😊😉 Экскурсия👌🫶 шедевральная! Все интересно и познавательно. Очень классно, мы в восторге! Всем рекомендую!!! Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    15 марта 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Было все очень подробно и познавательно. Такое ощущение, что теперь знаешь все про Полоцк. Все супер
  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Замечательный экскурсовод Наталья! Прекрасный рассказчик, доброжелательный человек! Узнали много исторических фактов о городе Все по делу без лишней воды и
    переизбытка исторических дат, которые все равно не запоминаются. Наталья родилась и выроста в этом городе, поэтому мы смогли услышать много интересных фактов от нее, как от жителя этого города. Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    18 февраля 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Моим экскурсоводом был Валерий - совершенно прекрасный экскурсовод и абсолютный патриот Полоцка. Нам не очень повезло с погодой (прогноз обманул
    меня, и вместо обещанного 0 С были жестокие - 11 С с ветром), но Валерий провел полноценную экскурсию, рассказал, показал (в планшете) редкие картинки и фотографии, дал подержать в руках древние и старинные монеты и фрагменты украшений, позволил сфотографировать уникальный перстень на моей руке, показал все памятники и здания в историческом центре прекрасного города (на следующий день была прекрасная солнечная погода, и я еще раз прошла по знакомому маршруту, вспоминая слова Валерия о каждом памятнике). Много путешествуя по зарубежью, я совершенно забыла, какими должны быть экскурсоводы, какая должна быть представлена информация и как она преподносится. Валерий доказал, что никуда не исчезли у нас высокие профессионалы, искренне стремящиеся так познакомить со своим городом, что он становится родным и зовет вернуться.
    Очень грамотно организовано бронирование экскурсии на сайте, быстрое подтверждение, связь по мессенджеру.
    Большое спасибо Вам! Обязательно вернусь в древний Полоцк!

  • В
    Виктория
    5 января 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Даже ребёнку понравилось, очень интересно, хотим ещё вернуться в Полоцк. Гиду Татьяне большое спасибо!
  • О
    Ольга
    2 января 2026
    Знакомство с Полоцком в мини-группе
    Первый раз в Полоцке. Экскурсия «Знакомство с Полоцком» как раз для тех, кто здесь впервые. Насыщенная, история города, значимые события и места. Спасибо экскурсоводу и организаторам
  • Т
    Татьяна
    1 января 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Мы просто в восторге от экскурсии! Огромное спасибо Ларисе за интересный и познавательный рассказ. Несмртря на холодную погода, она показала
    нам больше, чем было запланировано, попали даже на органный концерт! Узнали много нового о Полоцке, даже не подозревали, насколько богатая история у этого небольшого города!

  • А
    Анастасия
    20 декабря 2025
    Знакомство с Полоцком в мини-группе
    Очень рады, что попали на эту экскурсию! Идеальное знакомство с Полоцком!
  • О
    Олег
    17 декабря 2025
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Увлекательная экскурсия от знатока истории, любящего свой город. Интересные факты, новые знания позволяют немного узнать город и полюбить его. ОГРОМНОЕ спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции.

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Музеи»

В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 5 самых интересных экскурсий из 5:
Какие места ещё посмотреть в Полоцке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Софийский собор;
  2. Самое главное;
  3. Площадь Свободы;
  4. Богоявленский монастырь;
  5. Богоявленский собор;
  6. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1667 до 6500. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
