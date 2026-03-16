Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
«Приглашаю вас в город, который называют колыбелью Беларуси, город-музей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
«Вы осмотрите главные достопримечательности Полоцка — Верхний и Нижний замки, Музей белорусского книгопечатанья, памятник 23 воинам-гвардейцам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Полоцком в мини-группе
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: У гостиницы Двина
Расписание: в субботу в 10:30
11 апр в 10:30
18 апр в 10:30
1667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коронованных особ в Полоцке
Узнать, зачем Романовы посещали город, и увидеть памятники их эпох
Начало: На площади Франциска Скорины
Сегодня в 15:00
8 апр в 08:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 марта 2026Наталья, это не просто гид, это человек, знающий историю Полоцка и любящий свой город всей душой. На протяжении всей экскурсии
- ЛЛилия16 марта 2026Хотела еще раз выразить благодарность 💗💞НАТАЛЬЕ 🥰😍за прекрасную экскурсию — мы получили просто огромное 💯💥удовольствие от прогулки, информации и общения,
- ЕЕкатерина15 марта 2026Было все очень подробно и познавательно. Такое ощущение, что теперь знаешь все про Полоцк. Все супер
- ЮЮлия28 февраля 2026Замечательный экскурсовод Наталья! Прекрасный рассказчик, доброжелательный человек! Узнали много исторических фактов о городе Все по делу без лишней воды и
- ООльга18 февраля 2026Моим экскурсоводом был Валерий - совершенно прекрасный экскурсовод и абсолютный патриот Полоцка. Нам не очень повезло с погодой (прогноз обманул
- ВВиктория5 января 2026Даже ребёнку понравилось, очень интересно, хотим ещё вернуться в Полоцк. Гиду Татьяне большое спасибо!
- ООльга2 января 2026Первый раз в Полоцке. Экскурсия «Знакомство с Полоцком» как раз для тех, кто здесь впервые. Насыщенная, история города, значимые события и места. Спасибо экскурсоводу и организаторам
- ТТатьяна1 января 2026Мы просто в восторге от экскурсии! Огромное спасибо Ларисе за интересный и познавательный рассказ. Несмртря на холодную погода, она показала
- ААнастасия20 декабря 2025Очень рады, что попали на эту экскурсию! Идеальное знакомство с Полоцком!
- ООлег17 декабря 2025Увлекательная экскурсия от знатока истории, любящего свой город. Интересные факты, новые знания позволяют немного узнать город и полюбить его. ОГРОМНОЕ спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Музеи»
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
