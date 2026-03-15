меня, и вместо обещанного 0 С были жестокие - 11 С с ветром), но Валерий провел полноценную экскурсию, рассказал, показал (в планшете) редкие картинки и фотографии, дал подержать в руках древние и старинные монеты и фрагменты украшений, позволил сфотографировать уникальный перстень на моей руке, показал все памятники и здания в историческом центре прекрасного города (на следующий день была прекрасная солнечная погода, и я еще раз прошла по знакомому маршруту, вспоминая слова Валерия о каждом памятнике). Много путешествуя по зарубежью, я совершенно забыла, какими должны быть экскурсоводы, какая должна быть представлена информация и как она преподносится. Валерий доказал, что никуда не исчезли у нас высокие профессионалы, искренне стремящиеся так познакомить со своим городом, что он становится родным и зовет вернуться.

Очень грамотно организовано бронирование экскурсии на сайте, быстрое подтверждение, связь по мессенджеру.

Большое спасибо Вам! Обязательно вернусь в древний Полоцк!