Домик Петра I – экскурсии в Полоцке

Найдено 3 экскурсии в категории «Домик Петра I» в Полоцке, цены от 1667 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Знакомство с Полоцком в мини-группе
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: У гостиницы Двина
Расписание: в субботу в 10:30
11 апр в 10:30
18 апр в 10:30
1667 ₽ за человека
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По следам коронованных особ в Полоцке
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать, зачем Романовы посещали город, и увидеть памятники их эпох
Начало: На площади Франциска Скорины
Сегодня в 15:00
8 апр в 08:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Екатерина
    15 марта 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Было все очень подробно и познавательно. Такое ощущение, что теперь знаешь все про Полоцк. Все супер
    Было все очень подробно и познавательно. Такое ощущение, что теперь знаешь все про Полоцк. Все супер
    Ольга
    18 февраля 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Моим экскурсоводом был Валерий - совершенно прекрасный экскурсовод и абсолютный патриот Полоцка. Нам не очень повезло с погодой (прогноз обманул
    меня, и вместо обещанного 0 С были жестокие - 11 С с ветром), но Валерий провел полноценную экскурсию, рассказал, показал (в планшете) редкие картинки и фотографии, дал подержать в руках древние и старинные монеты и фрагменты украшений, позволил сфотографировать уникальный перстень на моей руке, показал все памятники и здания в историческом центре прекрасного города (на следующий день была прекрасная солнечная погода, и я еще раз прошла по знакомому маршруту, вспоминая слова Валерия о каждом памятнике). Много путешествуя по зарубежью, я совершенно забыла, какими должны быть экскурсоводы, какая должна быть представлена информация и как она преподносится. Валерий доказал, что никуда не исчезли у нас высокие профессионалы, искренне стремящиеся так познакомить со своим городом, что он становится родным и зовет вернуться.
    Очень грамотно организовано бронирование экскурсии на сайте, быстрое подтверждение, связь по мессенджеру.
    Большое спасибо Вам! Обязательно вернусь в древний Полоцк!

    Виктория
    5 января 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Даже ребёнку понравилось, очень интересно, хотим ещё вернуться в Полоцк. Гиду Татьяне большое спасибо!
    Ольга
    2 января 2026
    Знакомство с Полоцком в мини-группе
    Первый раз в Полоцке. Экскурсия «Знакомство с Полоцком» как раз для тех, кто здесь впервые. Насыщенная, история города, значимые события и места. Спасибо экскурсоводу и организаторам
    Татьяна
    1 января 2026
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Мы просто в восторге от экскурсии! Огромное спасибо Ларисе за интересный и познавательный рассказ. Несмртря на холодную погода, она показала
    нам больше, чем было запланировано, попали даже на органный концерт! Узнали много нового о Полоцке, даже не подозревали, насколько богатая история у этого небольшого города!

    Анастасия
    20 декабря 2025
    Знакомство с Полоцком в мини-группе
    Очень рады, что попали на эту экскурсию! Идеальное знакомство с Полоцком!
    Марина
    28 ноября 2025
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Огромное спасибо нашему гиду по Полоцку, Ларисе. Мы не первый раз в Полоцке, но мы узнали много нового и интересного
    о городе, его архитектуре, истории, современности и т. д. Несмотря на холодный день, было очень тепло и уютно. Спасибо. Рекомендуем всем побывать в Полоцке, именно с экскурсией.
    А организаторам трипстер - успехов и процветания.

    Губанова
    23 октября 2025
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Очень познавательная получилась экскурсия🤗
    Оксана
    12 октября 2025
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Была в Полоцке второй раз. От первого посещения этого города остались обрывочные воспоминания. Спасибо Валерию, нашему гиду за интересную экскурсию. Узнала много нового и интересного про этот город. Рекомендую.
    Татьяна
    9 октября 2025
    Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
    Экскурсию проводила замечательный экскурсовод Тамара Александровна. Экскурсия превзошла все наши ожидания. Глубина и обширность познаний, умение донести их до слушателей, чувство юмора, лёгкость подачи, искренняя любовь этой удивительной женщины к своему городу сделали эту экскурсию незабываемой! Благодарим от всего сердца!

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Домик Петра I»

Какие места ещё посмотреть в Полоцке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Софийский собор;
  2. Самое главное;
  3. Площадь Свободы;
  4. Богоявленский монастырь;
  5. Богоявленский собор;
  6. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Домик Петра I" можно забронировать 3 экскурсии от 1667 до 4700. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
