Я познакомлю вас с самыми яркими страницами из хроник Полоцка, что связаны с пребыванием здесь представителей династии Романовых — от Алексея Михайловича до Николая II.
Мы погуляем по исторической части города, рассмотрим памятники архитектуры и обсудим, зачем русские цари и императоры приезжали сюда.
Описание экскурсии
Памятник Симеону Полоцкому — писателю, поэту, педагогу, церковному и государственному деятелю. Он родился в Полоцке, но значительную часть жизни провёл при дворе Романовых.
Домик Петра I, где проживал будущий российский император во время своего визита в Полоцк.
Бывший Богоявленский мужской монастырь, которому правители Российского государства жаловали земли и деньги.
Здание бывшего казённого еврейского училища — его открыли в Полоцке после подписания указа императора Николая I.
Софийский собор, который посещали многие коронованные особы.
Комплекс бывшего иезуитского коллегиума — объект особого внимания правящей династии.
Я расскажу:
- кто из Романовых и когда приезжал в Полоцк
- где останавливались важные гости
- какие вопросы они решали в городе
Организационные детали
Предлагаю посетить кафе, где мы продолжим общение в уютной обстановке. Напитки оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Франциска Скорины
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 182 туристов
Я живу в древнейшем городе Беларуси и работаю научным сотрудником в Софийском соборе. Полоцк богат своей историей и легендами! Мои экскурсии — это тёплое, дружеское общение. С любовью рассказываю о достопримечательностях
