Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПолоцк - город с большим прошлым
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Полоцка, где каждый уголок хранит память о великих событиях и людях. Уникальная архитектура и культура ждут вас
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
26 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Завтра в 08:30
10 окт в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
