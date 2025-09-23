Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Полоцка, где каждый уголок хранит память о великих событиях и людях. Уникальная архитектура и культура ждут вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческому Полоцку
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
«Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
Прогулка по Полоцку с научным сотрудником музея. Узнайте о богатой истории, культурном и архитектурном наследии древнего города
27 сен в 12:00
29 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
19 окт в 10:00
25 окт в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Полоцке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в сентябре 2025
Сейчас в Полоцке в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Полоцке на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 71 ⭐ отзыв, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь