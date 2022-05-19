Об экскурсии

Экскурсия «УНОВИС. История и современность» – это увлекательное путешествие в прошлое города, в котором жили и творили такие именитые мастера, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Юдель Пэн, Эль Лисицкий, Нина Коган, Давид Якерсон, Заир Азгур и многие другие.

Не секрет, что именно в Витебске Казимиром Малевичем было создано художественное объединение УНОВИС (Утвердители НОВого ИСкусства), представители которого работали в здании постройки 1913 года. В 1918 году здание было национализировано и передано для нужд Витебского народного художественного училища, в котором работала школа УНОВИС.

В ходе экскурсии туристы посетят зал Казимира Малевича, кабинет Марка Шагала, окунутся в атмосферу творчества представителей супрематизма. Далее туристы посетят место, на котором стоял дом, где жил знаменитый живописец, первый (и любимый) учитель Марка Шагала, видный деятель «еврейского ренессанса» Юдель Моисеевич Пэн.

Не останется без внимания туристов здание художественного музея города Витебска, в котором было провозглашено установление советской власти в городе в октябре 1917 года. На сегодняшний день художественный музей является филиалом Витебского областного краеведческого музея.

Следующей остановкой станет здание художественной школы по ул. Суворова, 6 (бывшая Узгорская улица). В здании бывшего художественного техникума учились такие выдающиеся деятели культуры и искусства, как архитектор Владимир Кароль, скульпторы Заир Азгур, Андрей Бембель, Сергей Селиханов, писатель Василь Быков и многие другие.

Закончится пешеходная экскурсия у здания арт-центра им. Марка Шагала, в залах которого представлены оригинальные работы признанного мастера, а также работы современных художников.