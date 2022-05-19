УНОВИС. История и современность

Экскурсия УНОВИС

Экскурсия «УНОВИС.

История и современность» – это увлекательное путешествие в прошлое города, в котором жили и творили такие именитые мастера, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Юдель Пэн, Эль Лисицкий, Нина Коган, Давид Якерсон, Заир Азгур и многие другие.
УНОВИС. История и современность
УНОВИС. История и современность
УНОВИС. История и современность
УНОВИС. История и современность
УНОВИС. История и современность

Что вас ожидает 🤩

  • Музей истории Витебского народного художественного училища
  • Зал Казимира Малевича
  • Кабинет Марка Шагала
  • Место, на котором стоял дом, где жил знаменитый живописец Юдель Моисеевич Пэн
  • Художественный музей Витебска
  • Здание художественной школы по ул. Суворова, 6
  • Здание арт-центра им. Марка Шагала

Об экскурсии

Экскурсия «УНОВИС. История и современность» – это увлекательное путешествие в прошлое города, в котором жили и творили такие именитые мастера, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Юдель Пэн, Эль Лисицкий, Нина Коган, Давид Якерсон, Заир Азгур и многие другие.
Не секрет, что именно в Витебске Казимиром Малевичем было создано художественное объединение УНОВИС (Утвердители НОВого ИСкусства), представители которого работали в здании постройки 1913 года. В 1918 году здание было национализировано и передано для нужд Витебского народного художественного училища, в котором работала школа УНОВИС.
В ходе экскурсии туристы посетят зал Казимира Малевича, кабинет Марка Шагала, окунутся в атмосферу творчества представителей супрематизма. Далее туристы посетят место, на котором стоял дом, где жил знаменитый живописец, первый (и любимый) учитель Марка Шагала, видный деятель «еврейского ренессанса» Юдель Моисеевич Пэн.
Не останется без внимания туристов здание художественного музея города Витебска, в котором было провозглашено установление советской власти в городе в октябре 1917 года. На сегодняшний день художественный музей является филиалом Витебского областного краеведческого музея.
Следующей остановкой станет здание художественной школы по ул. Суворова, 6 (бывшая Узгорская улица). В здании бывшего художественного техникума учились такие выдающиеся деятели культуры и искусства, как архитектор Владимир Кароль, скульпторы Заир Азгур, Андрей Бембель, Сергей Селиханов, писатель Василь Быков и многие другие.
Закончится пешеходная экскурсия у здания арт-центра им. Марка Шагала, в залах которого представлены оригинальные работы признанного мастера, а также работы современных художников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей и арт-центр
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: У здания арт-центра им. Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Витебске

Пешеходная экскурсия по Витебску
1.5 часа
Индивидуальная
Роман
5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Витебску
Пешеходная экскурсия по историческому центру Витебска
$30 за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
3 часа
Индивидуальная
Александр
5
3 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся
от $30 за 1-6 чел.
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Роман
4.7
19 отзывов
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города
Завтра
20 мая
21 мая
29 за 1-10 чел.
Классический Витебск
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
6 отзывов
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 мая
29 за 1-6 чел.
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
2 часа
🚉 На поезде
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
$4.40 за 1 человека
Таинственный Витебск
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сяржук
5
16 отзывов
Таинственный Витебск
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
24 мая
26 мая
27 мая
35 за 1-10 чел.
Мистический Витебск
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
4.9
24 отзыва
Мистический Витебск
Легенды, мифы и предания города над Двиной
Сегодня
Завтра
20 мая
24 за 1-45 чел.
Загадки Витебска
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
5
12 отзывов
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
24 мая
25 мая
26 мая
30 за 1-10 чел.
Тысячелетний и многоликий Витебск
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
16 отзывов
Тысячелетний и многоликий Витебск
Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные
20 мая
21 мая
24 мая
25 за 1-10 чел.
Мелодии витебских улиц
1.5 часа
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Мелодии витебских улиц
Наша прогулка по Витебску будет пронизана звонким звучанием, которым переливается культурная столица Беларуси
$30 за 1-10 чел.
Гастрономический тур по Витебску
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
1 отзыв
Гастрономический тур по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
21 мая
22 мая
23 мая
35 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Витебске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Витебске
ХОРОШО
🧭
ТАМ