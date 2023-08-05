Увидеть город глазами художника и прикоснуться к истории авангарда
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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с творческим хрониками Витебска, неразрывно связанными с Марком Шагалом. Узнаете, о чём мечтал художник и какие идеи продвигал. Мы расскажем, какие отношения были у Шагала с Малевичем, Лисицким и Пэном и чем ценен «УНОВИС». А ещё вы полюбуетесь архитектурой разных лет и по желанию посетите местные музеи.
Ближайшие даты:
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы покажем город рубежа 19–20 веков, каким его знал и любил Марк Шагал. Вы узнаете, в каком районе жил художник и какие места посещал. Расскажем, как в Витебске появилось авангардное течение «УНОВИС», в котором работал Казимир Малевич. И поделимся фактами из жизни других творцов, работавших вместе с Шагалом — Юдаля Пэна, Эля Лисицкого и прочих.
Во время прогулки вы увидите площадь Тысячелетия, Благовещенскую церковь, Театр им. Якуба Коласа, Храм Воскресения Христова, Ратушную площадь и другие локации. Мы расскажем историю этих мест и раскроем несколько интересных фактов о них. По желанию можно увеличить время экскурсии и посетить арт-центр Марка Шагала, музей истории Витебского народного художественного училища и другие экспозиции и мастерские на маршруте.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 6 лет
Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты в музеи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Витебске
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Родился в Витебске. Жил в Минске и Питере. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета в 2012 году. Я аттестованный экскурсовод и профессиональный историк. Вместе с командой местных гидов мы проводим экскурсии по различным местам и темам. Мы любим и ценим свой город — и будем рады приоткрыть для вас страницы истории тысячелетнего Витебска!
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Отзывы и рейтинг
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Светлана
5 авг 2023
Экскурсию проводила Людмила. Предварительно организатор сообщил, что сам не сможет провести экскурсию и порекомендовал коллегу. Мы согласились. Очень жаль потраченного времени, ни об искусстве,"они что то там рисовали, они видимо понимали, а мы нет", ни об истории города мы не услышали. Вот красотулечка, вот ещё одна. Хотя бы информацию из Википедии можно было бы озвучить. К сожалению мы не увилерли ни города, не услышали ничего.
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