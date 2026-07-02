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каждый уголок Витебска, чтобы у нас сложилась полная картина, и наша прогулка заняла почти 4(!!) часа, но прошла на одном дыхании! Мы были на машине и перемещались между локациями на ней. Особенно приятно удивил уровень подготовки - у Светланы с собой были брошюры с картинами и даже микрофон!



Поговорили про Мойше-Марка, про Беллу, про их семьи, про училище, про Малевича и УНОВИС, про энергию всего их столетия и уникальность Витебска в те годы и до/после ❤️ посмотрели дом Лисицкого, побывали в музее и около синагоги, зашли в прекрасный сувенирный магазин, узнали про летающих козочек и многое другое ❤️



Огромная благодарность Светлане и всем рекомендую эту экскурсию! Если вы любите Шагала и даже если еще нет, но хотите полюбить или просто познакомиться 😌



П. с. А в конце нам подарили открытки, было очень приятно ☺️