Вы познакомитесь с творческим хрониками Витебска, неразрывно связанными с Марком Шагалом. Узнаете, о чём мечтал художник и какие идеи продвигал. Мы расскажем, какие отношения были у Шагала с Малевичем, Лисицким и Пэном и чем ценен «УНОВИС». А ещё вы полюбуетесь архитектурой разных лет и по желанию посетите местные музеи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы покажем город рубежа 19–20 веков, каким его знал и любил Марк Шагал. Вы узнаете, в каком районе жил художник и какие места посещал. Расскажем, как в Витебске появилось авангардное течение «УНОВИС», в котором работал Казимир Малевич. И поделимся фактами из жизни других творцов, работавших вместе с Шагалом — Юдаля Пэна, Эля Лисицкого и прочих.

Во время прогулки вы увидите площадь Тысячелетия, Благовещенскую церковь, Театр им. Якуба Коласа, Храм Воскресения Христова, Ратушную площадь и другие локации. Мы расскажем историю этих мест и раскроем несколько интересных фактов о них. По желанию можно увеличить время экскурсии и посетить арт-центр Марка Шагала, музей истории Витебского народного художественного училища и другие экспозиции и мастерские на маршруте.

Организационные детали