Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждая улица ведет к истокам великого искусства. Витебск не просто место на карте, это колыбель талантов, где Марк Шагал оставил неизгладимый читать дальшеуменьшить
след.
Эта экскурсия приглашает вас пройти по местам, которые вдохновляли Шагала, узнать о его дружбе и творческих спорах с Малевичем, Лисицким и Пэном. Вы увидите площадь Тысячелетия, Благовещенскую церковь, Театр им. Якуба Коласа и многие другие знаковые места. Экскурсия раскроет вам тайны «УНОВИСа» и позволит глубже понять, что двигало мастерами авангарда.
Для желающих глубже погрузиться в искусство предусмотрена возможность посещения арт-центра Марка Шагала и других музеев.
Это путешествие по Витебску станет открытием не только для взрослых, но и для детей старше шести лет, обещая стать ярким и незабываемым приключением в мир искусства
🎨 Уникальная возможность узнать о жизни и творчестве Марка Шагала
🏛 Посещение исторических мест Витебска
🖼 Интересные факты о художниках-авангардистах
🏰 Полюбоваться архитектурой разных эпох
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
🕵️♂️ Возможность расширить экскурсию и посетить музеи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками по городу и посещением музеев.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Тысячелетия
Благовещенская церковь
Театр им. Якуба Коласа
Храм Воскресения Христова
Ратушная площадь
Арт-центр Марка Шагала
Музей истории Витебского народного художественного училища
Описание экскурсии
Мы покажем город рубежа 19–20 веков, каким его знал и любил Марк Шагал. Вы узнаете, в каком районе жил художник и какие места посещал. Расскажем, как в Витебске появилось авангардное течение «УНОВИС», в котором работал Казимир Малевич. И поделимся фактами из жизни других творцов, работавших вместе с Шагалом — Юдаля Пэна, Эля Лисицкого и прочих.
Во время прогулки вы увидите площадь Тысячелетия, Благовещенскую церковь, Театр им. Якуба Коласа, Храм Воскресения Христова, Ратушную площадь и другие локации. Мы расскажем историю этих мест и раскроем несколько интересных фактов о них. По желанию можно увеличить время экскурсии и посетить арт-центр Марка Шагала, музей истории Витебского народного художественного училища и другие экспозиции и мастерские на маршруте.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 6 лет
Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты в музеи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 288 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Родился в Витебске. Жил в Минске и Питере. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета в 2012 году. Я аттестованный экскурсовод и профессиональный историк. Вместе с командой местных гидов мы проводим экскурсии по различным местам и темам. Мы любим и ценим свой город — и будем рады приоткрыть для вас страницы истории тысячелетнего Витебска!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Эльвира
Встретила нас прекрасная Светлана. у нас была запланирована пешая экскурсия, но из-за того, что было очень жарко, мы взяли такси и он возил нас все необходимое время! Светлана очень интересный экскурсовод,видно, читать дальшеуменьшить
что знает свой город, историю, очень увлеченно рассказывала о творчестве Шагала, прошлись до дома, где он жил, дошли до галереи, посмотрели и послушали про значимые места в городе ☺️
Эксурсия понравилась как взрослым, так и детям. спасибо
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Юлия
Экскурсию для нас проводила Светлана - потрясающий гид и рассказчица! Мы остались в полном восторге! Давно не встречала человека, который так увлечен своим делом - Светлана хотела показать нам все, читать дальшеуменьшить
каждый уголок Витебска, чтобы у нас сложилась полная картина, и наша прогулка заняла почти 4(!!) часа, но прошла на одном дыхании! Мы были на машине и перемещались между локациями на ней. Особенно приятно удивил уровень подготовки - у Светланы с собой были брошюры с картинами и даже микрофон!
Поговорили про Мойше-Марка, про Беллу, про их семьи, про училище, про Малевича и УНОВИС, про энергию всего их столетия и уникальность Витебска в те годы и до/после ❤️ посмотрели дом Лисицкого, побывали в музее и около синагоги, зашли в прекрасный сувенирный магазин, узнали про летающих козочек и многое другое ❤️
Огромная благодарность Светлане и всем рекомендую эту экскурсию! Если вы любите Шагала и даже если еще нет, но хотите полюбить или просто познакомиться 😌
П. с. А в конце нам подарили открытки, было очень приятно ☺️
+2
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Екатерина
С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек на маршруте, например, мы попали внутрь отреставрированной синагоги, тк Светлана читать дальшеуменьшить
договорилась, чтобы нас пустили. Если вы не готовы к таким неожиданным точкам, не ходите, но мне очень понравилось. Единственное, мы по времени не успели в музей Шагала. Но будет повод приехать еще раз)
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В
Валентина
Поездка в Витебск случилась внезапно. Очень благодарна Сергею, что он оперативно нашел для нашей семьи прекрасного экскурсовода Светлану. Прогулка была очень познавательной. Светлана отличный рассказчик и знаток истории своего города.
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М
Марина
Рискнули отправиться на длительную экскурсию зимой и не прогадали! Снега не было, прогулка оказалась созерцательной, познавательной и интересной. С гидом Сергеем явно не замерзнуть - так много информации! Нам 60 и мы в восторге увиденного и услышанного. Спасибо!
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Вероника
Экскурсию нам проводила Светлана. Прекрасно владеет информацией о своем рожном городе, наши пожелания учтены. Поскольку мы были на машине, то в эту экскурсию объяли необъятное и получили огромное удовольствие. Рекомендуем
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