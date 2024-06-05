1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
«Вас ждёт топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
«По желанию можно увеличить время экскурсии и посетить арт-центр Марка Шагала, музей истории Витебского народного художественного училища и другие экспозиции и мастерские на маршруте»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
«Входные билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно: 18 белорусских рублей взрослые, 9 — школьники и студенты»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
«Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
- ВВера5 июня 2024Маме очень понравилось! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
- ЕЕкатерина3 мая 2024С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек
- ВВероника28 апреля 2024Экскурсию нам проводила Светлана. Прекрасно владеет информацией о своем рожном городе, наши пожелания учтены. Поскольку мы были на машине, то в эту экскурсию объяли необъятное и получили огромное удовольствие. Рекомендуем
- ННина21 апреля 2024Для тех, кто любит историю искусства! Увлекательнейший рассказ о жизни и творчестве величайших художников, вплетенный в историю города, из уст обонятельной Аллы!!! Можно слушать бесконечно! Спасибо! Обязательно вернемся!
- ЮЮлия20 апреля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Светлане Козловой (рекомендована Сергеем)! Восхитительная, интереснейшая экскурсия!
- ННаталья28 августа 2023Замечательная экскурсия! Анастасия познакомила с историей города, основными достопримечательностями. Особо понравился акцент на художниках и скульпторах, которые жили и живут в Витебске. По рекомендации потом посетили музеи. Здравнево - великолепно!!!!!!
- ВВалерия7 августа 2023Анастасия искренне влюблена в свой город и передает это настроение на экскурсии. С ней хочется открывать Витебск, узнавать про каждую
- ЕЕкатерина29 июля 2023Прекрасная прогулка-экскурсия по городу. Все по делу, интересно и с душой. Понравилось и детям и взрослым. + Анна дала практические рекомендации о посещении других мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Музеи»
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