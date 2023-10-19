Пройти по местам художников и прикоснуться к хроникам столицы авангарда
Вы познакомитесь с Витебском живописным. Услышите про выдающихся художников, творивших здесь. Увидите город таким, каким его видели Шагал, Малевич, Репин и другие авторы. Посмотрите на старинную башню и речку, которая дала название городу. И узнаете, почему Эйзенштейн считал Витебск странным.
Ближайшие даты:
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Витебск не случайно называют городом художников. Здесь творили Шагал, Пэн, Лисицкий, Малевич, Репин. Здесь же была создана первая на территории нынешней Беларуси художественная школа и родился УНОВИС.
Гуляя по старинным улочкам города, вы увидите:
- Духовский круглик и бывшее здание электростанции, построенное в 1897 году.
- Ратушную площадь и площадь Тысячелетия с великолепными храмами.
- Успенскую гору и небольшую речку Витьбу, давшую название нашему городу.
И узнаете:
- Почему в 1920 году Витебск показался странным кинорежиссёру Сергею Эйзенштейну.
- Из-за чего Марк Шагал, будучи уже известным художником, завидовал своему учителю Иегуде Пэну.
- Что общего и различного у Витебска сегодняшнего и Витебска на репродукциях картин художников 18–21 веков.
Закончим мы прогулку недалеко от Музея истории Витебского народного художественного училища, которое в 1919 году открыл Шагал.
Организационные детали
При желании можем выпить кофе в уютной кофейне на исторической улочке и зайти в творческую мастерскую современных художников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Витебске
Провёл экскурсии для 222 туристов
Меня зовут Алла. Я работаю гидом с 2016 года. По результатам национального конкурса «Познай Беларусь 2022» вошла в тройку лучших экскурсоводов республики. Витебск — мой родной и любимый город. Я много лет увлекаюсь его историей, культурой и искусством. Мне очень приятно, что многие путешественники, однажды побывав на высоких берегах Западной Двины, возвращаются сюда вновь. Надеюсь на скорую встречу!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Витебска
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Летние
Искусство
Похожие туры из Витебска
Индивидуальная
3 часа
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
у входа в гостиницу «Витебск»
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц
Узнать и полюбить культурную столицу Беларуси на авторской экскурсии
на площади Свободы
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
в районе Площади Свободы
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
4 000₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду