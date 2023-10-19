Витебск: история, написанная красками

Пройти по местам художников и прикоснуться к хроникам столицы авангарда

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Вы познакомитесь с Витебском живописным. Услышите про выдающихся художников, творивших здесь. Увидите город таким, каким его видели Шагал, Малевич, Репин и другие авторы. Посмотрите на старинную башню и речку, которая дала название городу. И узнаете, почему Эйзенштейн считал Витебск странным.
Витебск: история, написанная красками
Витебск: история, написанная красками
Витебск: история, написанная красками
Витебск: история, написанная красками
Витебск: история, написанная красками
Витебск: история, написанная красками
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Описание

Что вас ожидает

Витебск не случайно называют городом художников. Здесь творили Шагал, Пэн, Лисицкий, Малевич, Репин. Здесь же была создана первая на территории нынешней Беларуси художественная школа и родился УНОВИС.

Гуляя по старинным улочкам города, вы увидите:

  • Духовский круглик и бывшее здание электростанции, построенное в 1897 году.
  • Ратушную площадь и площадь Тысячелетия с великолепными храмами.
  • Успенскую гору и небольшую речку Витьбу, давшую название нашему городу.

И узнаете:

  • Почему в 1920 году Витебск показался странным кинорежиссёру Сергею Эйзенштейну.
  • Из-за чего Марк Шагал, будучи уже известным художником, завидовал своему учителю Иегуде Пэну.
  • Что общего и различного у Витебска сегодняшнего и Витебска на репродукциях картин художников 18–21 веков.

Закончим мы прогулку недалеко от Музея истории Витебского народного художественного училища, которое в 1919 году открыл Шагал.

Организационные детали

При желании можем выпить кофе в уютной кофейне на исторической улочке и зайти в творческую мастерскую современных художников.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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