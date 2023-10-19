Вы познакомитесь с Витебском живописным. Услышите про выдающихся художников, творивших здесь. Увидите город таким, каким его видели Шагал, Малевич, Репин и другие авторы. Посмотрите на старинную башню и речку, которая дала название городу. И узнаете, почему Эйзенштейн считал Витебск странным.

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Описание

Что вас ожидает

Витебск не случайно называют городом художников. Здесь творили Шагал, Пэн, Лисицкий, Малевич, Репин. Здесь же была создана первая на территории нынешней Беларуси художественная школа и родился УНОВИС.

Гуляя по старинным улочкам города, вы увидите:

Духовский круглик и бывшее здание электростанции, построенное в 1897 году.

Ратушную площадь и площадь Тысячелетия с великолепными храмами.

Успенскую гору и небольшую речку Витьбу, давшую название нашему городу.

И узнаете:

Почему в 1920 году Витебск показался странным кинорежиссёру Сергею Эйзенштейну.

Из-за чего Марк Шагал, будучи уже известным художником, завидовал своему учителю Иегуде Пэну.

Что общего и различного у Витебска сегодняшнего и Витебска на репродукциях картин художников 18–21 веков.

Закончим мы прогулку недалеко от Музея истории Витебского народного художественного училища, которое в 1919 году открыл Шагал.

Организационные детали

При желании можем выпить кофе в уютной кофейне на исторической улочке и зайти в творческую мастерскую современных художников.