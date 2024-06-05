1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
- ВВера5 июня 2024Маме очень понравилось! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
- ЮЮлия26 мая 2024Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
- ЕЕлена16 мая 2024Спасибо большое за отличную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно. Сергей замечательный рассказчик, рекомендую всем!
- ААлександра14 мая 2024Сергей влюбил нас в свой город. Показал главные места Витебска, для первого знакомства с городом маршрут продуман тщательно, ничего лишнего,
- ЛЛена13 мая 2024Весело, бойко, с юмором и любовью к городу. Спасибо, Анастасия!
- ЮЮлия11 мая 2024Добрый день! Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании, очень интересно, информативно, живо. Мы подчерпнули много новой информации. Выражаем огромную благодарность, если соберемся на экскурсию только к Анастасии!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «История и архитектура»
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