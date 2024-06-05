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интересные факты про город, про здания, про людей, про ландшафт. Сергей поделился супер информативной подборкой по местам для посещения самостоятельно, про места где обедать, ужинать и пить кофе. С удовольствием вернёмся в город и закажем ещё другие экскурсии у Сергея. Всем рекомендуем заранее бронировать время у Сергея.