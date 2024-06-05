Экскурсии Витебска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Витебске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 3 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200 за всё до 10 чел.
Таинственный Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Маме очень понравилось! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
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    выходящие за рамки осуждаемого на экскурсии. Время пролетело незаметно, несмотря на дождик, было весело, увлекательно и познавательно. Витебск и многие исторические события Беларуси и России стали более объемными и понятными. На следующий день поделились полученной информацией со знакомой коренной витебчанкой - ей тоже оказалось очень интересно поближе узнать свой город.

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Спасибо большое за отличную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно. Сергей замечательный рассказчик, рекомендую всем!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Сергей влюбил нас в свой город. Показал главные места Витебска, для первого знакомства с городом маршрут продуман тщательно, ничего лишнего,
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    интересные факты про город, про здания, про людей, про ландшафт. Сергей поделился супер информативной подборкой по местам для посещения самостоятельно, про места где обедать, ужинать и пить кофе. С удовольствием вернёмся в город и закажем ещё другие экскурсии у Сергея. Всем рекомендуем заранее бронировать время у Сергея.

  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Весело, бойко, с юмором и любовью к городу. Спасибо, Анастасия!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Добрый день! Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании, очень интересно, информативно, живо. Мы подчерпнули много новой информации. Выражаем огромную благодарность, если соберемся на экскурсию только к Анастасии!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «История и архитектура»

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  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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