Узкие улочки Старого города пестрят деталями и мелочами, которые не всегда легко разглядеть.
Но я вам помогу! Мы пройдёмся по истории Северной столицы Беларуси, рассмотрим её главные достопримечательности и поговорим — о шедеврах разных мастеров, местной неторопливой жизни, талантах и силе Витебска.
Художественный музей — здание 19 века. Вы узнаете об известных витебских мастерах, а ещё я посоветую, на какую выставку можно сходить.
Кукольный театр «Лялька». Дом несколько раз менял владельцев, но в итоге здесь продолжаются традиции древнего белорусского искусства «Батлейка». Рядом — памятник, который исполняет желания.
Пушкинский сквер. Отсюда открывается чудесный вид на Успенский собор и исторический центр.
Улица Толстого в губернском стиле. Я расскажу про дворянские и купеческие традиции Витебска.
Памятник князю Ольгерду, посвящённый легендарному полководцу. Вы услышите о роли князя в жизни города.
Ратуша 18 века — символ независимости и могущества Витебска.
Улица Суворова. Плотная историческая застройка, центр культурной и развлекательной жизни города.
Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Экскурсия длится около 1.5 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Алексей — ваш гид в Витебске
Провёл экскурсии для 1567 туристов
Я искренне люблю свой город и всё, что с ним связано. Если вы ищете необычную экскурсию, которая пропитана драйвом и любопытными фактами, то вы её уже нашли! Обожаю делиться с людьми всеми невероятными историями, судьбами и легендами, которыми пронизан Витебск. Ведь главное, зачем нужна экскурсия, — это улыбки и интерес на ваших лицах!
