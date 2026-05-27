Прогулка по сердцу Витебска

Ходить, смотреть и понимать
Узкие улочки Старого города пестрят деталями и мелочами, которые не всегда легко разглядеть.

Но я вам помогу! Мы пройдёмся по истории Северной столицы Беларуси, рассмотрим её главные достопримечательности и поговорим — о шедеврах разных мастеров, местной неторопливой жизни, талантах и силе Витебска.
Описание экскурсии

Художественный музей — здание 19 века. Вы узнаете об известных витебских мастерах, а ещё я посоветую, на какую выставку можно сходить.

Кукольный театр «Лялька». Дом несколько раз менял владельцев, но в итоге здесь продолжаются традиции древнего белорусского искусства «Батлейка». Рядом — памятник, который исполняет желания.

Пушкинский сквер. Отсюда открывается чудесный вид на Успенский собор и исторический центр.

Улица Толстого в губернском стиле. Я расскажу про дворянские и купеческие традиции Витебска.

Памятник князю Ольгерду, посвящённый легендарному полководцу. Вы услышите о роли князя в жизни города.

Ратуша 18 века — символ независимости и могущества Витебска.

Улица Суворова. Плотная историческая застройка, центр культурной и развлекательной жизни города.

Организационные детали

Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1567 туристов
Я искренне люблю свой город и всё, что с ним связано. Если вы ищете необычную экскурсию, которая пропитана драйвом и любопытными фактами, то вы её уже нашли! Обожаю делиться с людьми всеми невероятными историями, судьбами и легендами, которыми пронизан Витебск. Ведь главное, зачем нужна экскурсия, — это улыбки и интерес на ваших лицах!

