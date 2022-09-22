Первая встреча с городом

Во время пешеходной прогулки по историческому центру Витебска мы посмотрим

Во время пешеходной прогулки по историческому центру Витебска мы посмотрим на его главные достопримечательности. Вспомним героические страницы истории. Увидим Витебск исторический, художественный, сказочный и музыкальный.

Окунемся в прошлое города и он обязательно поделится с нами своими самыми яркими, загадочными историями.
Первая встреча с городом
Первая встреча с городом
Первая встреча с городом
Первая встреча с городом
Первая встреча с городом
Первая встреча с городом
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Амфитеатр
  • Пл. Тысячелетия
  • Благовещенская церковь
  • Памятник семье Александра Невского
  • Набережная р. Витьба
  • Скульптуры «Старик Хоттабыч» и «Рыбка»
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Ул. Толстого
  • Воскресенская церковь
  • Памятник Ольгерду
  • Ул. Суворова
  • Ратуша
  • Памятник Ф. Махнову
  • Ул. Крылова
  • Успенский собор
  • Набережная р. Двина
  • Губернаторский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Витебск исторический

Мы поговорим о загадочной легенде основания города. Рассмотрим кладку церкви XII века и узнаем какой подарок сделал городу князь Ольгерд — будущий Великий князь ВКЛ. Полюбуемся древней ратушей и выясним под какими названиями в летописях упоминался г. Витебск.

Витебск героический

Я расскажу вам о страшных потерях города в годы Великой Отечественной войны, о доблестных защитниках Отечества в 1812 году. Покажу памятник в их честь, установленный в 1912 году на средства горожан.

Витебск художественный и сказочный

Художественный Витебск расскажет о нашем самом известном земляке Марке Шагале и его учителе Иегуде Пэне, о Казимире Малевиче, создавшем в Витебске объединение УНОВИС. Эти и другие художники помогут нам увидеть город их глазами и сравнить с современным обликом.
А еще мы увидим неожиданный и даже сказочный город, который обязательно заставит вас улыбнуться — очаровательный Старик Хоттабыч, золотая рыбка, самый маленький гид города — дядя Витя и, конечно, витебский великан Федор Махнов.

Витебск музыкальный

Музыкальные страницы истории расскажут вам для какого фестиваля был построен амфитеатр (и это не «Славянский базар»), узнаем, что васильки — это не только полевые цветы, но и настоящие витебские деньги.

В любой день с 10.00 до 17.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы
Завершение: Сквер Героев, памятник героям войны 1812 года
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10.00 до 17.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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