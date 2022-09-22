Витебск исторический

Мы поговорим о загадочной легенде основания города. Рассмотрим кладку церкви XII века и узнаем какой подарок сделал городу князь Ольгерд — будущий Великий князь ВКЛ. Полюбуемся древней ратушей и выясним под какими названиями в летописях упоминался г. Витебск.

Витебск героический

Я расскажу вам о страшных потерях города в годы Великой Отечественной войны, о доблестных защитниках Отечества в 1812 году. Покажу памятник в их честь, установленный в 1912 году на средства горожан.

Витебск художественный и сказочный

Художественный Витебск расскажет о нашем самом известном земляке Марке Шагале и его учителе Иегуде Пэне, о Казимире Малевиче, создавшем в Витебске объединение УНОВИС. Эти и другие художники помогут нам увидеть город их глазами и сравнить с современным обликом.

А еще мы увидим неожиданный и даже сказочный город, который обязательно заставит вас улыбнуться — очаровательный Старик Хоттабыч, золотая рыбка, самый маленький гид города — дядя Витя и, конечно, витебский великан Федор Махнов.

Витебск музыкальный

Музыкальные страницы истории расскажут вам для какого фестиваля был построен амфитеатр (и это не «Славянский базар»), узнаем, что васильки — это не только полевые цветы, но и настоящие витебские деньги.