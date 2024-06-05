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Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Витебску: уникальный вкус Беларуси
Погрузитесь в мир белорусской кулинарии с экскурсией по Витебску. Вас ждут уникальные вкусы и незабываемые впечатления
Начало: Ратушная площадь
10 июня в 10:30
11 июня в 12:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
- ВВера5 июня 2024Маме очень понравилось! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
- ННаталья31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
- ЛЛюдмила31 мая 2024Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
- ТТатьяна31 мая 2024Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
- ЮЮлия26 мая 2024Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
- ИИрина22 мая 2024Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
- ЭЭльза22 мая 2024Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Можно с детьми»
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