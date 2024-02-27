Лариса — ваш гид в Брюгге

Провела экскурсии для 636 туристов

Я дипломированный гид, но не историк и не искусствовед. Человек, безумно любящий Брюгге, но разделяющий эту любовь со своим родным городом — Санкт-Петербургом. Я с удовольствием путешествую сама, но ещё больше обожаю делиться городскими легендами, интересными фактами и секретами Брюгге с другими как местный житель со стажем более 20 лет. Я с радостью жду на своих экскурсиях не только взрослых, но и детей. Приходите и вы узнаете, каким Брюгге был раньше, вы увидите своими глазами, какой он есть, и мы вместе пофантазируем, каким он станет в недалёком будущем. Обещаю вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений!

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