Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Индивидуальная экскурсия в Брюгге

Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города

Приглашаю пройти по уголкам, где снимали криминальную комедию «Залечь на дно в Брюгге» с очаровательными Колином Фарреллом и Рэйфом Файнсом.

Вы взглянете на город глазами киногероев, пройдёте по тем же улицам и зайдёте в те же отели, что и они. Я расскажу об истории, культуре и современной жизни Брюгге и том, какие ещё фильмы снимали здесь.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 16 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по Рыночной площади. Я расскажу, как строили сторожевую башню, с которой упал один из главных героев фильма Кен.
  • Побываете на площади Яна ван Эйка, мелькавшей в кадрах кино. В Средневековье она служила внутренним портом, где взималась пошлина с товаров из внешних портов Брюгге.
  • Зайдёте в базилику Святой Крови и узнаете, в какой из церквей действительно снимали кадры и почему
  • Как и герои кино, побываете на Рыбном рынке, построенном в 19 веке, и пройдётесь вдоль набережной Розенхудкай. Я объясню, почему название последней не имеет никакого отношения к розам.
  • Заглянете в два отеля — Relais Bourgondisch Cruyce, где жили Кен и Рэй, и De Tuilerieën, где останавливались актёры на время съёмок.
  • Особого внимания заслуживает музей Грунинге, коллекция которого привлекла и героев фильма. Вы рассмотрите фасад здания, а я расскажу, какие шедевры в нём хранятся.
  • Ещё вы увидите церковь Богоматери, Аренцхоф и дворец семейства Грютхюзе, где Рэй познакомился с Хлоей. Пройдёте по мосту через озеро Минневатер и услышите легенду о его названии.

Организационные детали

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музеи и церковь, подняться на сторожевую башню или зайти в ресторан. Я сориентирую по ценам на билеты и подскажу, в какую сторону идти.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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