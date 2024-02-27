Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Приглашаю пройти по уголкам, где снимали криминальную комедию «Залечь на дно в Брюгге» с очаровательными Колином Фарреллом и Рэйфом Файнсом.
Вы взглянете на город глазами киногероев, пройдёте по тем же улицам и зайдёте в те же отели, что и они. Я расскажу об истории, культуре и современной жизни Брюгге и том, какие ещё фильмы снимали здесь.
Вы взглянете на город глазами киногероев, пройдёте по тем же улицам и зайдёте в те же отели, что и они. Я расскажу об истории, культуре и современной жизни Брюгге и том, какие ещё фильмы снимали здесь.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по Рыночной площади. Я расскажу, как строили сторожевую башню, с которой упал один из главных героев фильма Кен.
- Побываете на площади Яна ван Эйка, мелькавшей в кадрах кино. В Средневековье она служила внутренним портом, где взималась пошлина с товаров из внешних портов Брюгге.
- Зайдёте в базилику Святой Крови и узнаете, в какой из церквей действительно снимали кадры и почему
- Как и герои кино, побываете на Рыбном рынке, построенном в 19 веке, и пройдётесь вдоль набережной Розенхудкай. Я объясню, почему название последней не имеет никакого отношения к розам.
- Заглянете в два отеля — Relais Bourgondisch Cruyce, где жили Кен и Рэй, и De Tuilerieën, где останавливались актёры на время съёмок.
- Особого внимания заслуживает музей Грунинге, коллекция которого привлекла и героев фильма. Вы рассмотрите фасад здания, а я расскажу, какие шедевры в нём хранятся.
- Ещё вы увидите церковь Богоматери, Аренцхоф и дворец семейства Грютхюзе, где Рэй познакомился с Хлоей. Пройдёте по мосту через озеро Минневатер и услышите легенду о его названии.
Организационные детали
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музеи и церковь, подняться на сторожевую башню или зайти в ресторан. Я сориентирую по ценам на билеты и подскажу, в какую сторону идти.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Рыночной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Брюгге
Провела экскурсии для 636 туристов
Я дипломированный гид, но не историк и не искусствовед. Человек, безумно любящий Брюгге, но разделяющий эту любовь со своим родным городом — Санкт-Петербургом. Я с удовольствием путешествую сама, но ещё больше обожаю делиться городскими легендами, интересными фактами и секретами Брюгге с другими как местный житель со стажем более 20 лет. Я с радостью жду на своих экскурсиях не только взрослых, но и детей. Приходите и вы узнаете, каким Брюгге был раньше, вы увидите своими глазами, какой он есть, и мы вместе пофантазируем, каким он станет в недалёком будущем. Обещаю вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений!
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