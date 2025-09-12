Индивидуальная
до 24 чел.
Брюгге - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, исследуя его знаковые места, узнавая о национальных героях и посещая действующую пивоварню
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 24 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
24 сен в 10:30
25 сен в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от €210 за всё до 24 чел.
