Индивидуальная
до 10 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
11 окт в 13:30
12 окт в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
Завтра в 15:00
15 окт в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
12 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от €210 за всё до 24 чел.
