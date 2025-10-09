Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Брюгге на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 97 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Романтическая прогулка по Брюгге Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места €200 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 73 отзыва Индивидуальная до 16 чел. Очарование «Мертвого города» Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге Начало: На вокзале €200 за всё до 16 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 24 чел. Увидеть Брюгге, не залегая на дно Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях Начало: На Рыночной площади от €210 за всё до 24 чел. Другие экскурсии Брюгге

