4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Брюгге, о котором вы не знали

Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Рыночной площади Брюгге
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Aida
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Aida – Гид в Брюгге
Не все путешественники добираются до северной части Брюгге, а ведь именно здесь можно перенестись в бельгийское Средневековье.

Мы прогуляемся по кварталам ремесленников и купцов, поговорим о фламандских художниках на площади Яна Ван Эйка, рассмотрим Торговые Дома Наций и разберемся, почему именно в Брюгге родилось слово «биржа».
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали

Что вас ожидает

Нетипичные достопримечательности Брюгге
От центра города по средневековым улочкам мы прогуляемся до Королевского городского театра, посмотрим на Мясной дом и встретим Торговые дома Наций: я расскажу, почему Флоренция, Венеция, Португалия, Англия, Амстердам и другие города и страны стремились построить в Брюгге собственные дома. На площади Яна Ван Эйка поговорим об истории фламандской живописи, а у Дома с привидением вы услышите городскую легенду о влюбленном монахе. Вы увидите остатки первой крепостной стены 12 века, Торговый дом Австрии, один из богатейших в 15 веке, и полюбуетесь видом на семь мостов Брюгге. Вдоль канала мы пройдемся до церкви Святой Анны и до знакомой по фильму «Залечь на дно в Брюгге» Иерусалимской церкви, которая построена по подобию Гроба Господня в Иерусалиме. В церкви вы узнаете историю путешествия богатого горожанина, дипломата Ансельма Адорнеса, в Святую Землю. Затем вы окажетесь на площади Бискайерс, встретите на пути Музей шоколада, пройдете через площадь святого Яна к особняку Бладелин, где находился филиал банка Медичи. А возвращаясь в центр, мы пройдем к известному бистро «Черный Дом».

Жизнь средневекового города: от герцогов до художников
На прогулке вас сопровождать будут истории, легенды и интересные факты о Брюгге и его знаковых личностях. Мы прогуляемся по кварталам, где в Средние века селились купцы, торговцы, ремесленники и художники. Поговорим о том, что значили слова «вера» и «веровать» для средневекового жителя Брюгге. Пофантазируем, как герцоги Бургундские приходили на торги со своими герцогинями. А еще вы узнаете, почему слово «биржа» родилось в Брюгге, как выглядел первый банк и как появилось слово «банкрот».

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые интересуются историей Брюгге и хотят глубже погрузиться в культуру города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Иерусалимскую церковь (по желанию) — 8 евро для взрослого; посетители до 25 лет — 4 евро; до 6 лет — бесплатно. При церкви имеется небольшой выставочный зал и уютная комната, где можно выпить кофе или чай за минимальную плату.
  • По предварительной договоренности возможна встреча у отеля
  • Улицы Брюгге в центре города вымощены камнем, поэтому обязательно позаботьтесь об удобной обуви
  • По пути можем сделать небольшую паузу, чтобы выпить чашечку кофе в торговой части города, до которой не всегда доходят обычные туристы
  • Церковь Святой Анны и Иерусалимская церковь со священной реликвией открыты с 10.00 до 17.00 (кроме вс)
  • Если экскурсия проходит после обеда, то можно попасть в особняк Бладелин 15 века (открыт с 14.00 до 17.00)
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали
Брюгге, о котором вы не знали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Рыночной площади Брюгге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aida
Aida
Добрый день! Меня зовут Аида, я очень люблю Брюгге. За все годы, что я здесь живу, он стал мне родным и близким городом. Я полностью прониклась его необычной историей, архитектурой и средневековым духом. Я филолог по образованию, люблю учиться, пишу рассказы, закончила курсы «Гид Брюгге». С удовольствием поделюсь с вами загадками и секретами нашего таинственного города.
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

23 сентября 2019
Очень благодарны нашему гиду Аиде за прекрасную экскурсию! Никакого формализма и заранее заученных текстов, у нас были постоянные дополнительные вопросы вне программы, на которые Аида нам подробно, с знанием фактов и с удовольствием отвечала! В итоге экскурсия у нас продлилась в полтора раза дольше, но мы ни на секунду не почувствовали какого либо напряжения с её стороны. Очень приятно когда гид не просто отрабатывает программу, а делает это с удовольствием и любовью к городу! Рекомендуем!
10 августа 2019
Экскурсия и гид очень понравились. Спасибо огромное Аиде за прекрасные впечатления!
9 августа 2019
Добрый вечер! Экскурсия очень атмосферная, интересная и насыщенная! Хотим выразить нашу бесконечную благодарность за дополнительную информацию высланную на эл. почту (книги, рецепты и исторические факты). Брюгге - великолепный, волшебный, сказочный, неповторимый - навсегда завоевал наши сердца благодаря Аиде!
9 июня 2019
Время пролетело незаметно. Видно, что Аиде так нравится своё дело и она готова бесконечно гулять по городу и рассказывать о нем. Люблю когда гид влюблён в город о котором рассказывает!!! Очень рекомендую !

Aida проводит ещё 2 экскурсии

Музей Грунинге и фламандские примитивистыМузей Грунинге и фламандские примитивистыМузей Грунинге и фламандские примитивисты
130 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Познакомиться с главными шедеврами ранней нидерландской живописи и течениями в искусстве Фландрии
Рассматривая работы выдающихся мастеров Фландрии, вы прикоснетесь к Северному Возрождению, которое вместе с Южным Ренессансом определило судьбу европейского искусства почти на два столетия. Я познакомлю вас с новым подходом к традиционным сюжетам и скрытым символизмом картин, а также открою интересные факты из жизни и творчества художников.
Классический Брюгге с неклассическим содержаниемКлассический Брюгге с неклассическим содержаниемКлассический Брюгге с неклассическим содержанием
130 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с историей Брюгге со дня основания крепости на площади Бург и до наших дней. Узнаете, как жили герцоги Бургундские, кто такие примитивисты, как лечили в Средневековье людей и кому Брюгге обязан многомиллионным туризмом. Увидите импозантные церкви, старинные здания, романтичные мостики, зеркальные каналы и поймете, почему писатели, режиссеры и поэты так вдохновлялись этим чудесным местом. Я расскажу самые интересные мифы и легенды Брюгге и помогу почувствовать царящий здесь дух старины, романтики, искусства и фламандской культуры.

Выбирайте и другие экскурсии в Брюгге

ОбзорныеГрупповыеФотосессииНеобычные маршрутыИндивидуальныеИстория и архитектураВсеМузеи и искусствоПешком
140 за экскурсию
Заказать экскурсию