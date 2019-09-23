4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Нетипичные достопримечательности Брюгге

От центра города по средневековым улочкам мы прогуляемся до Королевского городского театра, посмотрим на Мясной дом и встретим Торговые дома Наций: я расскажу, почему Флоренция, Венеция, Португалия, Англия, Амстердам и другие города и страны стремились построить в Брюгге собственные дома. На площади Яна Ван Эйка поговорим об истории фламандской живописи, а у Дома с привидением вы услышите городскую легенду о влюбленном монахе. Вы увидите остатки первой крепостной стены 12 века, Торговый дом Австрии, один из богатейших в 15 веке, и полюбуетесь видом на семь мостов Брюгге. Вдоль канала мы пройдемся до церкви Святой Анны и до знакомой по фильму «Залечь на дно в Брюгге» Иерусалимской церкви, которая построена по подобию Гроба Господня в Иерусалиме. В церкви вы узнаете историю путешествия богатого горожанина, дипломата Ансельма Адорнеса, в Святую Землю. Затем вы окажетесь на площади Бискайерс, встретите на пути Музей шоколада, пройдете через площадь святого Яна к особняку Бладелин, где находился филиал банка Медичи. А возвращаясь в центр, мы пройдем к известному бистро «Черный Дом».

Жизнь средневекового города: от герцогов до художников

На прогулке вас сопровождать будут истории, легенды и интересные факты о Брюгге и его знаковых личностях. Мы прогуляемся по кварталам, где в Средние века селились купцы, торговцы, ремесленники и художники. Поговорим о том, что значили слова «вера» и «веровать» для средневекового жителя Брюгге. Пофантазируем, как герцоги Бургундские приходили на торги со своими герцогинями. А еще вы узнаете, почему слово «биржа» родилось в Брюгге, как выглядел первый банк и как появилось слово «банкрот».

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые интересуются историей Брюгге и хотят глубже погрузиться в культуру города.