Еще несколько необычных экскурсий в Брюгге

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Рождественский Брюгге

Увидеть главные достопримечательности, проникнуться духом праздника и попробовать местные деликатесы

Дарья
Дарья – представитель из Брюгге
Пряники, глинтвейн, горячее вишневое пиво, крепкий женевер и каток на озере любви! Чтобы найти рождественское настроение, мы отправимся на прогулку 👣 по украшенному готичному городу.

Заглянем на ярмарку, где вы попробуете знаменитые хрустящие вафли, услышите чарующие звуки карильона и познакомитесь с местными традициями.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €200 за экскурсию

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Рождественский Брюгге
Рождественский Брюгге

Что вас ожидает

Магия Старого города
Мы прогуляемся по историческому центру, освещенному огнями многочисленных гирлянд и ярких праздничных витрин. Вы увидите монастырь Бегинаж и узнаете, чем жил Брюгге XV века. Пройдете мимо легендарной пивоварни De Halve Maan (в переводе «полумесяц»), аутентичной Богадельни и Госпиталя Святого Иоанна, где сейчас расположен художественный музей 🖼. Средневековые площади Маркет и Бург, живописный мост Святого Бонифация и Гуртхауз — я покажу самые важные памятники города и поделюсь интересными фактами.

Традиционное застолье
По ходу прогулки мы заглянем на рождественскую ярмарку и погреемся горячим вишневым пивом. Вы познакомитесь с нашими добродушными фермерами, которые чтут традиции, и полакомитесь свежими крафтовыми деликатесами домашнего производства: аутентичными сырами и колбасами. Я расскажу, как брюжане отмечают Рождество, какие блюда готовят к праздничному столу и что дарят друг другу. При желании после экскурсии 🧭 вы сможете прокатиться на коньках по Озеру Любви или промчаться в конном экипаже по Старому городу, посмотреть театрализованные представления или послушать перезвон карильона колокольни Белфорт, чтобы полностью погрузиться в сказочную атмосферу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится до 5 января
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включена дегустация фуа гра, сыра и колбас (небольшие порции)
  • Алкоголь оплачивается отдельно — от 4 евро с человека
Рождественский Брюгге
Рождественский Брюгге
Рождественский Брюгге
Рождественский Брюгге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Тружусь для развития туризма в Бельгии уже больше 8 лет. На мой взгляд, в Бельгии — родине ар-нуво, стиля, отражающего характер владельцев домов, — нельзя показывать город отштампованными программами: вы же в Бельгии, она может быть такой разной! Чтобы показать любимую Бельгию большему числу любознательных людей, мы проводим экскурсии командой. Наташа, Оля, Денис, Ангелина и Юля — местные гиды, которые покажут вам страну, в которой живут и очень ее любят.
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