Еще несколько необычных экскурсий в Брюгге

Что вас ожидает

Магия Старого города

Мы прогуляемся по историческому центру, освещенному огнями многочисленных гирлянд и ярких праздничных витрин. Вы увидите монастырь Бегинаж и узнаете, чем жил Брюгге XV века. Пройдете мимо легендарной пивоварни De Halve Maan (в переводе «полумесяц»), аутентичной Богадельни и Госпиталя Святого Иоанна, где сейчас расположен художественный музей 🖼. Средневековые площади Маркет и Бург, живописный мост Святого Бонифация и Гуртхауз — я покажу самые важные памятники города и поделюсь интересными фактами.

Традиционное застолье

По ходу прогулки мы заглянем на рождественскую ярмарку и погреемся горячим вишневым пивом. Вы познакомитесь с нашими добродушными фермерами, которые чтут традиции, и полакомитесь свежими крафтовыми деликатесами домашнего производства: аутентичными сырами и колбасами. Я расскажу, как брюжане отмечают Рождество, какие блюда готовят к праздничному столу и что дарят друг другу. При желании после экскурсии 🧭 вы сможете прокатиться на коньках по Озеру Любви или промчаться в конном экипаже по Старому городу, посмотреть театрализованные представления или послушать перезвон карильона колокольни Белфорт, чтобы полностью погрузиться в сказочную атмосферу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится до 5 января

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия полностью пешеходная

Что входит в стоимость, а что — нет