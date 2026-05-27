Добро пожаловать в город писающих статуй, мелкой капусты со специфическим вкусом и шоколадных конфет! На нашей прогулке вы убедитесь, что Бельгия — это не только пиво и вафли.
Вы узнаете о временах, когда Брюссель был столицей империи, услышите истории о рыцарях, фальшивомонетчиках и познакомитесь с местным чувством юмора. Заскучать не получится!
Описание аудиогида
- Вы познакомитесь с самым старым брюссельцем
- Измерите шагами самое большое в мире здание
- Пройдётесь по набережным без реки
- Выясните, зачем фальшивомонетчика напечатали на деньгах и где найти ядро 17-го века
- Научитесь понимать бельгийский юмор
- Разберётесь, почему в Бельгии музыкантам опасно фальшивить
И узнаете:
- за что брюссельцы ненавидели архитекторов
- как кража стала многовековой традицией
- какой комикс нарисовал потомок короля
- почему здесь стали популярны муралы
- и многое другое!
На нашем маршруте:
- кафедральный собор
- Королевский дворец
- стенная башня
- Музей старых мастеров
- Дворец правосудия
- площадь Гранд-Плас
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Халле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Антон — Организатор в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
