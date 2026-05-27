Прогулка по Брюсселю с аудиогидом в вашем смартфоне

Перелистать яркие страницы истории бельгийской столицы и увидеть главные достопримечательности
Добро пожаловать в город писающих статуй, мелкой капусты со специфическим вкусом и шоколадных конфет! На нашей прогулке вы убедитесь, что Бельгия — это не только пиво и вафли.

Вы узнаете о временах, когда Брюссель был столицей империи, услышите истории о рыцарях, фальшивомонетчиках и познакомитесь с местным чувством юмора. Заскучать не получится!
Описание аудиогида

  • Вы познакомитесь с самым старым брюссельцем
  • Измерите шагами самое большое в мире здание
  • Пройдётесь по набережным без реки
  • Выясните, зачем фальшивомонетчика напечатали на деньгах и где найти ядро 17-го века
  • Научитесь понимать бельгийский юмор
  • Разберётесь, почему в Бельгии музыкантам опасно фальшивить

И узнаете:

  • за что брюссельцы ненавидели архитекторов
  • как кража стала многовековой традицией
  • какой комикс нарисовал потомок короля
  • почему здесь стали популярны муралы
  • и многое другое!

На нашем маршруте:

  • кафедральный собор
  • Королевский дворец
  • стенная башня
  • Музей старых мастеров
  • Дворец правосудия
  • площадь Гранд-Плас

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник€12
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Халле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

