1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
50€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€219 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
€249 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- ААнжелика1 июня 2024Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
- VVictoria29 мая 2024Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
- ДДориан28 мая 2024Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
- ДДина25 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
- ААнтон24 мая 2024Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
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