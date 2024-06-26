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в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶