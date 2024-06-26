1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: главные достопримечательности за 3 часа
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
50€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по изготовлению шоколада и прогулка по Брюсселю
Приглашаем на уникальный мастер-класс в Брюсселе, где вы узнаете все о шоколаде и создадите свои сладкие шедевры. Прогулка по городу дополнит впечатления
Начало: По договоренности
7 июля в 10:00
13 июля в 11:00
€249 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina26 июня 2024Аркадий, Большое спасибо Вам за экскурсию! Нам всё понравилось. Екатерина и Иванна 😊
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- VVictoria29 мая 2024Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ВВиктор5 мая 2024Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
- ММаксим21 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «На выходные»
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