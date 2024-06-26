Экскурсии выходного дня в Брюсселе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Брюсселе на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Брюсселя с XV века до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: главные достопримечательности за 3 часа
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
5040 за человека
Брюссель в шоколаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по изготовлению шоколада и прогулка по Брюсселю
Приглашаем на уникальный мастер-класс в Брюсселе, где вы узнаете все о шоколаде и создадите свои сладкие шедевры. Прогулка по городу дополнит впечатления
Начало: По договоренности
7 июля в 10:00
13 июля в 11:00
249 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    26 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Аркадий, Большое спасибо Вам за экскурсию! Нам всё понравилось. Екатерина и Иванна 😊
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
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    в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶

    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который
  • V
    Victoria
    29 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
  • М
    Максим
    21 апреля 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Брюсселя с XV века до наших дней
  2. Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
  3. Брюссель в шоколаде
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июле 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 249 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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