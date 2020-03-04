36 отзывов оставили туристы

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Многоликий Брюссель

От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии36 отзывов
4.89
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Наталья – Гид в Брюсселе
На экскурсии 🧭 со мной вы увидите Брюссель фламандским средневековым городом с неописуемо красивыми готическими церквями и ратушей или новым королевством с прекрасными классическими дворцами или современной столицей Европейского союза и Штаб квартиры НАТО.
Многоликий Брюссель
Многоликий Брюссель

Брюссель — очень разный. Так каким вы увидите его? Городом королей, монархии и дворцов? Городом, с потрясающей тысячелетней историей? Или столицей Европы, где сегодня решаются судьбы не отдельных людей, а целых государств. А может быть просто местом, где в воздухе витает сладкий запах бельгийских вафель, где приятно выпить вкусное бельгийское пиво, съесть мидии с фритами, а на десерт насладится бельгийским шоколадом. Я хочу показать вам всё разнообразие Брюсселя!

Что вас ожидает

  • В пешеходной прогулке мы посетим с вами Нижний средневековый город и увидим самую красивую площадь Европы Grand’Place (Гранд Пляс) с ее удивительным ансамблем домов гильдий, Ратушей и Домом Короля.
  • Поприветствуем «Писающего Мальчика» и его подружку Жаннеке-Пис. Через знаменитые галереи Губерта пройдем к Королевскому театру и к Бирже, заглянем в «Чрево Брюсселя», а потом мимо Испанской площади в Кафедральному Собору.
  • Покинув, Нижний город мы поднимемся в Верхний город — город Королей и знати. Здесь я покажу вам Королевский дворец, Парламент, дворцы принцев и герцогов, район Саблон и самое большое здание Суда в Европе.
  • Побываем на Горе искусств, где сосредоточены многие важные королевские музеи Брюсселя.
  • Конечно, я посоветую, где можно будет перекусить или плотно поесть. Где в одной из старых таверн можно выпить пива Трапист, сделанного руками монахов, или найти свое любимое пиво среди 700 сортов бельгийского, в том числе вишневое, абрикосовое, малиновое, яблочное или банановое.
  • Ну, и напоследок, чтобы сложилась полная картина и вы могли сказать «Да мы знаем этот город!», я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят соседи — французы или голландцы.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительные расходы: вход в королевский музей изящных искусств, музей Магритта и руины старого королевского дворца Кауденберг — по 8 евро
  • Кафедральный Собор, галерея Губерта и церковь Богоматери на Саблоне – вход бесплатный. В течение августа Королевский дворец открыт для посетителей — вход бесплатный.
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — 3€ с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.

Обратите внимание

  • Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответсвенно им
  • Обязательно возьмите с собой зонтики, может пойти дождь ненадолго, но все же
  • Улицы в центральной исторической части города покрыты булыжниками, так что удобная обувь без каблуков необходима
Многоликий Брюссель
Многоликий Брюссель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Сама я петербурженка, по образованию библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Еще в Питере я влюбилась в готику, во фламандскую и нидерландскую живопись, учась несколько лет на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Вот уже 20 лет живу в Бельгии и работаю гидом. Свои знания я черпаю из исторических книг, из записок старых путешественников, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции, и, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Династии» или, как теперь он именуется, «Музея Бельгии».
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36 отзывов оставили туристы

4 марта 2020
Великолепная экскурсия!! В Брюссель приехала всего на 1 день, поэтому выбор пал на индивидуальную экскурсию, так как такой формат даёт возможность узнать и увидеть как можно больше. Наталья прекрасный рассказчик, программа экскурсии выстроена грамотно и динамично. По ходу вы даже успеете купить всевозможные сувениры, не отвлекаясь от изучения города, можете присесть выпить кофе в уютной кофейне. Сам по себе Брюссель потрясающе красивый город, а в сопровождении Натальи можно просто влюбиться в него раз и навсегда. Если приедете в холодное время года, обязательно возьмите теплый шарф, зонтик и непромокаемый плащ поверх одежды, тогда ничто не отвлечет вас от созерцания.
21 января 2020
Огромное спасибо Наталье за содержательную экскурсию и приятное общение. Надеюсь, что ее знания и обаяние помогут полюбить Бельгию ещё многим туристам!
Галина
15 декабря 2019
У нашей небольшой группы существует многолетняя традиция посещения различных европейских городов в период проведения Рождественских ярмарок: кажется, что города надевают необычные яркие наряды и предстают перед нами с новой стороны)) В этом году наш выбор пал на Брюссель. На фейсбуке увидели рекламу необычных экскурсий команды Трипстер, и после долгого изучения программ гидов и отзывов туристов, выбрали экскурсию "Многоликий Брюссель" с Натальей. И этот выбор стал отправной точкой нашего удивительного открытия Фландрии. Сказать, что экскурсия превзошла все наши ожидания - ничего не сказать! Поэтому пишу я не отзыв, а слова благодарности человеку, подарившему нам Рождественское прекрасное путешествие, знакомство с чудесным городом, интереснейшей страной. Наталья грамотно выстроила экскурсию, учла наши физические возможности. 3 часа пешком пролетели для нас просто незаметно! Мы в полной мере насладились красотой архитектуры города, узнали много нового о его истории, познакомились с его культурой. Эрудированная, остроумная, прекрасно разбирающаяся в истории, живописи, культуре, любящая страну, в которой живет, изумительный рассказчик Наталья сумела заинтересовать и нас. Нам захотелось приехать и открыть для себя другие города Бельгии вместе с ней, а кроме того, нам захотелось продолжить изучение истории и культуры этой, как оказалось, мало известной нам страны. Если открытие Бельгии - то только с Натальей! Поверьте - и вы не пожалеете)) Наталья, спасибо Вам огромное!!!
7 декабря 2019
Наталья, спасибо огромное! Экскурсия бвла очень интересная и познавательная. Удобно спланирован маршрут. Наталья дала много полезных советов. Теперь очень хочется вернться в Бельгию еще и попросить Наталью показать нам и другие города.
13 ноября 2019
Я выбирала гида для знакомства с Бельгией и Брюсселем, основываясь на опыте предшественников, любезно оставивших свои отзывы на просторах интернета. Поэтому выбор не был случайным и наша компания из трех поколений одной семьи может с чистой совестью присоединиться ко всем положительным отзывам о Наталье. Креативный подход к изложению материала, подача информации от лица хорошего рассказчика заинтересовала всех. Это та экскурсия, от которой остается хорошее послевкусие, если можно так сказать))). Пожалели только о том, что не заказали Антверпен и Брюгге с Натальей заранее. Но зато я точно знаю, что если мы выберемся когда-нибудь еще раз в Бельгию-другого гида искать не будем))). Благодарим Наталью за хорошо проведенное время. И, конечно, рекомендуем всем.
21 июня 2019
Отличная экскурсия. Наталья - очень образованный гид, умеет прекрасно подать информацию, оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!
28 марта 2019
Спасибо Наталье, в наши сжатые Часы интересно и познавательно
18 февраля 2019
Очень благодарны Наталье за наше первое знакомство с замечательным Брюсселем, несмотря на нашу некоторую "обалделость" от перелета и поиска отеля (который, кстати она же нам и помогла найти!) она очень быстро полностью поглотила наше внимание экскурсией и живой подачей с прекрасным чувством юмора. Очень рекомендуем приезд в Брюссель и знакомство с ним только в компании Натальи. Огромное вам спасибо, Наталья.
15 января 2019
Нам понравилось, мы получили общее представление о Брюсселе и смогли дальше продолжить знакомство с этим далеко нескучным городом. Спасибо, Наталья
4 января 2019
Это была прекрасная прогулка по Брюсселю, благодаря Наташе мы много узнали об истории города и страны. Маршрут был составлен согласно нашим предпочтениям, и с учетом того, что мы были с детьми! Огромное спасибо!
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