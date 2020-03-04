36 отзывов оставили туристы

У нашей небольшой группы существует многолетняя традиция посещения различных европейских городов в период проведения Рождественских ярмарок: кажется, что города надевают необычные яркие наряды и предстают перед нами с новой стороны)) В этом году наш выбор пал на Брюссель. На фейсбуке увидели рекламу необычных экскурсий команды Трипстер, и после долгого изучения программ гидов и отзывов туристов, выбрали экскурсию "Многоликий Брюссель" с Натальей. И этот выбор стал отправной точкой нашего удивительного открытия Фландрии. Сказать, что экскурсия превзошла все наши ожидания - ничего не сказать! Поэтому пишу я не отзыв, а слова благодарности человеку, подарившему нам Рождественское прекрасное путешествие, знакомство с чудесным городом, интереснейшей страной. Наталья грамотно выстроила экскурсию, учла наши физические возможности. 3 часа пешком пролетели для нас просто незаметно! Мы в полной мере насладились красотой архитектуры города, узнали много нового о его истории, познакомились с его культурой. Эрудированная, остроумная, прекрасно разбирающаяся в истории, живописи, культуре, любящая страну, в которой живет, изумительный рассказчик Наталья сумела заинтересовать и нас. Нам захотелось приехать и открыть для себя другие города Бельгии вместе с ней, а кроме того, нам захотелось продолжить изучение истории и культуры этой, как оказалось, мало известной нам страны. Если открытие Бельгии - то только с Натальей! Поверьте - и вы не пожалеете)) Наталья, спасибо Вам огромное!!!