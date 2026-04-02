36 отзывов оставили туристы

На экскурсии со мной вы увидите Брюссель брабанским средневековым городом с неописуемо красивыми готическими церквями и ратушей. Столицей очень молодого королевства с прекрасными классическими дворцами. А также фактической столицей Европейского союза и Штаб квартиры НАТО.
Описание экскурсии
Брюссель — очень разный. Так каким вы увидите его? Городом королей, монархии и дворцов? Городом, с потрясающей тысячелетней историей? Или столицей Европы, где сегодня решаются судьбы не отдельных людей, а целых государств. А может быть просто местом, где в воздухе витает сладкий запах бельгийских вафель, где приятно выпить вкусное бельгийское пиво, съесть мидии с фритами, а на десерт насладится бельгийским шоколадом. Я хочу показать вам всё разнообразие Брюсселя!
Что вас ожидает
- В пешеходной прогулке мы посетим с вами Нижний средневековый город и увидим самую красивую площадь Европы Grand’Place (Гранд Пляс) с ее удивительным ансамблем домов гильдий, Ратушей и Домом Короля.
- Поприветствуем «Писающего Мальчика» и его подружку Жаннеке-Пис. Через знаменитые галереи Губерта пройдем к Королевскому театру и к Бирже, заглянем в «Чрево Брюсселя», а потом мимо Испанской площади к кафедральному собору.
- Покинув, Нижний город мы поднимемся в Верхний город — город Королей и знати. Здесь я покажу вам Королевский дворец, Парламент, дворцы принцев и герцогов, район Саблон и самое большое здание Суда в Европе.
- Побываем на Горе искусств, где сосредоточены многие важные королевские музеи Брюсселя.
- Конечно, я посоветую, где можно будет перекусить или плотно поесть. Где в одной из старых таверн можно выпить пива Трапист, сделанного руками монахов, или найти свое любимое пиво среди 700 сортов бельгийского, в том числе вишневое, абрикосовое, малиновое, яблочное или банановое.
- Ну, и напоследок, чтобы сложилась полная картина и вы могли сказать «Да мы знаем этот город!», я расскажу вам о бельгийцах, об их привычках, традициях, предпочтениях, что о них говорят соседи — французы или голландцы.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дополнительные расходы: вход в королевский музей изящных искусств, музей Магритта и руины старого королевского дворца Кауденберг — по €17
- Кафедральный собор, галерея Губерта и церковь Богоматери на Саблоне – вход бесплатный. В течение августа Королевский дворец открыт для посетителей — вход бесплатный
- Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с чел.). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек
Обратите внимание
- Если у вас есть какие-либо предпочтения, мы можем вместе смоделировать маршрут соответственно им
- Обязательно возьмите с собой зонтики, может пойти дождь ненадолго, но всё же
- Улицы в центральной исторической части города покрыты булыжниками, так что удобная обувь без каблуков необходима
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале наверху в большом зале, где кассы, у кафе Starbucks у кафе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1976 туристов
Сама я петербурженка, но с 2000 года живу в Бельгии. По образованию — библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Ещё в Петербурге я влюбилась в готику, во
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо Наталье за увлекательнейшее первое знакомство с Брюсселем и, несмотря на дождь и промозглый ветер, мы были готовы слушать и слушать рассказы Натальи про Брюссель. после этой экскурсии мы взглянули на город совсем другими (уже немного влюбленными глазами) и это все благодаря Наталье.
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«Хочу от всей души поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию по Брюсселю! С первых минут чувствуется её высочайший профессионализм и искренняя заинтересованность в своем деле — это не просто пересказ фактов,
Наталья
Ответ организатора:
Дмитрий и Анастасия. Как мне приятно что вам понравилась экскурсия и моя влюблённость в Брюссель и в Бельгию в целом. Приезжайте к нам снова и с вашими сыновьями!
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Ю
Замечательная экскурсия с Натальей. Отлично структурированный и интересно изложенный рассказ о Брюсселе и его достопримечательностях, а также о самой Бельгии, остановки на отдых в стратегических местах и никакой спешки. Если выберемся в Бельгию еще, обязательно постараемся посетить другие города в сопровождении именно Натальи.
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И
Экскурсия наполнила наш единственный день в Брюсселе приятными эмоциями, полезной, разносторонней информацией и гастрономическими удовольствиями. Спасибо Наталье за знания и их профессиональную подачу, а также за приятную компанию, реализацию запланированного и готовностью к импровизациям. Дочь 16 лет полностью разделяет мои впечатления 👍
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А
Наш выбор пал на замечательного экскурсовода Наталью. После проведенной экскурсии мы поняли, почему с ней работал знаменитый историк моды Александр Васильев. Наша знакомая, посетившая его курс, очень рекомендовала нам Наталью.
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Е
Были в Брюсселе один день, заранее заказали экскурсию с Натальей. Наше путешествие началось не очень хорошо (украли сумку в поезде), поэтому к экскурсии подошли растроенные очень! Спасибо огромное Наталье за
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