36 отзывов оставили туристы

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Замечательная была экскурсия!

Мы даже не ожидали, что Брюссель настолько интересен. Это не первый наш визит. Но благодаря Наталье, Брюссель раскрылся нам с разных сторон. Наталья очень крепкий профессионал своего дела, внимательна и деликатна. Она с радостью отвечала на все наши, порой нестандартные, вопросы со знанием предмета, с хорошим чувством юмора и владением русского языка, несмотря на то, что Наталья живёт в Бельгии более 25 лет. Не только об истории города, традициях, менталитете и языковых особенностях, а также о гастрономии, местах, где можно вкусно поесть - обо всем этом мы услышали в ее экскурсии.



Мы желаем снова посетить Бельгию, но уже с детьми и друзьями. Проживаем мы в соседней стране и обязательно обратимся к Наталье с целью ознакомить нас с другими городами Бельгии: Гентом, Антверпеном и Брюгге. Спасибо.