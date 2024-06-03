Главные экскурсионные места в Брюсселе

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные места» в Брюсселе на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Брюсселя с XV века до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
236 отзывов
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Ежедневная прогулка по Брюсселю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 15 чел.
Брюссель в тарелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
105 отзывов
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
Брюссель за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
150 за всё до 10 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5040 за человека
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 7 чел.
Брюссель Брейгеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Брюссель и короли
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
145 за всё до 4 чел.
Брюссель для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
219 за всё до 20 чел.
Брюссель в шоколаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
249 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
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    в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶

    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
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    Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно.

  • V
    Victoria
    29 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
  • Д
    Дориан
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
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    городе. В нашем случае перед Аркадием стояла непростая задача: провести экскурсию для притязательных клиентов во время гей-парада и последовавших за ним концертов в невероятном шуме и хаосе, и он справился с этой задачей просто блестяще. Мы услышали много нового о Бельгии и Брюсселе, увидели знаменитые здания, формирующие облик города. Между делом Аркадий порекомендовал несколько баров и ресторанов, один из которых мы даже успели оценить после экскурсии - восторг! По ходу экскурсии мы получили наводки на знаковые магазины и идеи о том, какие сувениры стоит привезти друзьям, чем побаловать себя лично и как разнообразить культурный досуг. Аркадий - прекрасный рассказчик и эрудированный собеседник, готовый ответить на любые вопросы об истории города и о жизни в Брюсселе в наши дни. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. История Брюсселя с XV века до наших дней
  2. Ежедневная прогулка по Брюсселю
  3. Многоликий Брюссель
  4. Брюссель в тарелке
  5. Брюссель за один день
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Популярные места" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 506 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 506 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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