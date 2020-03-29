О коронавирусе во Франции на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции на сегодня 29 марта 2020: 38105 заражено, 2317 умерло, 5724 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом во Франции, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции на сегодня 29 марта 2020: 38105 заражено, 2317 умерло, 5724 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом во Франции, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились во Франции за всё время 38 105 +4703 за 28 марта 2020 Выздоровели 5724 +17 Умерли 2317 +320 Летальность 6.1%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом во Франции находится 5.57% (38 105 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 2317 умерло, 5724 выздоровело, а всего инфицированных осталось 30 064 человека. Самого первого зараженного человека во Франции выявили 23 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом во Франции

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим во Франции

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Франции по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 28 мар 2020 381054703 2317320 1.06% 572417 ▲ 30064+4366 27 мар 2020 334023851 1997299 1.16% 5707752 ▲ 25698+2800 26 мар 2020 295513951 1698365 1.59% 49551048 ▲ 22898+2538 25 мар 2020 256002978 1333231 1.13% 3907657 ▲ 20360+2090 24 мар 2020 226222499 1102240 1.31% 32501044 ▲ 18270+1215 23 мар 2020 201233880 862186 1.09% 2206 ▲ 17055+3694 22 мар 2020 162431780 676113 0.85% 22062194 ▼ 13361-527 21 мар 2020 144631705 563112 0.81% 12 ▲ 13888+1593 20 мар 2020 127581788 451207 1.68% 12 ▲ 12295+1581 19 мар 2020 109701846 24495 0.89% 12 ▲ 10714+1751 18 мар 2020 91241409 149 — 12 ▲ 8963+1409 17 мар 2020 77151032 149 — 12 ▲ 7554+1032 16 мар 2020 66832151 14958 0.89% 12 ▲ 6522+2093 15 мар 2020 453236 91 — 12 ▲ 4429+36 14 мар 2020 4496815 9112 0.27% 12 ▲ 4393+803 13 мар 2020 36811388 7931 0.86% 12 ▲ 3590+1357 11 мар 2020 2293499 4815 0.67% 12 ▲ 2233+484 10 мар 2020 1794575 3314 0.8% 12 ▲ 1749+561 9 мар 2020 121983 19 — 12 ▲ 1188+83 8 мар 2020 1136177 198 0.72% 12 ▲ 1105+169 7 мар 2020 959303 112 0.21% 12 ▲ 936+301 6 мар 2020 656276 93 0.47% 12 ▲ 635+273 5 мар 2020 38092 62 0.55% 12 ▲ 362+90 4 мар 2020 28884 4 — 12 ▲ 272+84 3 мар 2020 20413 41 0.53% 12 ▲ 188+12 2 мар 2020 19161 31 0.57% 12 ▲ 176+60 1 мар 2020 13030 2 — 12 ▲ 116+30 29 фев 2020 10043 2 — 121 ▲ 86+42 28 фев 2020 5719 2 — 11 ▲ 44+19 27 фев 2020 3820 2 — 11 ▲ 25+20 26 фев 2020 184 21 20% 11 ▲ 5+3 25 фев 2020 142 1 — 117 ▼ 2-5 15 фев 2020 121 11 14.29% 42 ▼ 7-2 12 фев 2020 11 0 — 22 ▼ 9-2 8 фев 2020 115 0 — 0 ▲ 11+5 1 фев 2020 61 0 — 0 ▲ 6+1 29 янв 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 28 янв 2020 41 0 — 0 ▲ 4+1 25 янв 2020 31 0 — 0 ▲ 3+1 24 янв 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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