Полезная информация о Генте

Что нужно знать о Генте: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 7 экскурсий
Местное время в Генте
22:1709
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаГент
По-английскиGent
Население города231 493 чел.
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Гент на карте

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