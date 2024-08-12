Мои заказы

Экскурсии Бургаса об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бургасе на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Бургас - болгарская Италия
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бургас - болгарская Италия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
11 дек в 19:00
12 дек в 10:00
от €138 за человека
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    12 августа 2024
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Большое спасибо Алексею за прекрасную высокоинформативную экскурсию. Отметим что экскурсия началась ещё в машине, где было дано уместное и содержательное
    читать дальше

    введение в историю Болгарии. Остались очень довольны и хотели бы при возможности ещё раз приехать в Бургас и попросить Алексея провести следующую возможную экскурсию

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
    читать дальше

    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • Л
    Лариса
    14 февраля 2022
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали
    читать дальше

    каждого из нас (муж любит храмы, а мне милее море). Алексей - прекрасный рассказчик. Искренне рекомендуем прогулку тем, кто любит историю, прогулки и делать фото!!! И Несебр в несезон великолепен!!!

  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
    читать дальше

    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

  • Л
    Любовь
    11 августа 2019
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    В двух словах: поразительно интересно, но долго. Это нужно обязательно увидеть!!! Экскурсия довольно утомительная. Это исключительно из-за продолжительности и больших
    читать дальше

    расстояний. Дорога очень живописная. Юля интересно ведёт рассказ, отвечает на вопросы. Но Болгария не Лихтенштейн!!! Переезды серьезные и хочется везде остановиться, посмотреть, пощупать, откусить…
    Мы устали. Но когда прошла усталость наступило чувство эйфории от увиденного,
    Совет: берите два вида обуви кроссовки и шлёпанцы.

  • L
    Leonid
    19 сентября 2018
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Всё хорошо, но очень дорого

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бургасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопрогулка по старому Несебру
  2. Бургас - болгарская Италия
  3. Балканская сказка для детей и взрослых
  4. Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Сколько стоит экскурсия по Бургасу в декабре 2025
Сейчас в Бургасе в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 99 до 250. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 48 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль