могилы, поэтому начали с исторической деревни, потом поехали на водопад в Страндже. После этого Алексей отвез нас на заброшенный мраморный карьер, где раньше добывали мрамор. Дочка любит собирать всякие камушки и была в восторге, а нам показалось место немного нереалистичным. После этого был обед в рыбном ресторане - это просто супер, и цены очень низкие. 3 кусочка свежей осетрины (рыбу - осетров и форель - там же разводят), чипсы из карпа, рыбный суп, картофель фри, кофе, все вместе чуть меньше 2000 руб. (в рублевом эквиваленте). Там есть еще мини гостиница, место очень тихое, вдалеке от дорог. Была мысль на несколько дней снять номер и отдохнуть от Московской суеты:) В конце была основная прогулка по заповеднику - лесной реке, пещере,"целующимся камням".

Спасибо Алексею за замечательную экскурсию. А тем, кто будет заказывать экскурсию - говорите Алексею что Вы хотите увидеть, и он скомпонует поездку индивидуально под Ваши пожелания.