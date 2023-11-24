Мои заказы

Гастрономические экскурсии Бургаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Бургасе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
«Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
«В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 2 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Погрузитесь в мир болгарского виноделия, посетив семейные винодельни и исторические места. Уникальная возможность узнать историю и попробовать лучшие вина
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
«Дегустация вин – 4 евро с человека»
€170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    24 ноября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Большое спасибо, все очень понравилось
  • М
    Милена
    4 октября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении.
    Всё класс. Рекомендую
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении
  • Н
    Наталья
    7 мая 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
  • С
    Сергей
    17 сентября 2022
    Таинственный заповедник Странджа
    Интересная поездка, Красивейшая природа и чистейший воздух. Отличный вариант провести день вне города.

    Маршрут, организация- все хорошо спланировано. Остановка на обед-
    читать дальше

    превосходно,быстрая подача и все очень вкусно,приятные цены.

    В целом рекомендовал бы данную экскурсию, чтобы поближе познакомиться с природным ландшафтом данного региона Болгарии с опытным проводником и более подробнее понять культуру и быт болгар.

  • Н
    Наталия
    19 августа 2022
    Таинственный заповедник Странджа
    Добрый день. В целом, Экскурсия нам понравилась. Интересный маршрут, красивые виды, заповедные места. Неплохой обед в завершении. Интересная информация.
    Немного не
    читать дальше

    хватило общей информации об истории, культуре, природных особенностях, традициях Болгарии. В индивидуальной экскурсии хотелось бы слышать побольше интересных фактов, историй, хотелось бы слышать развернутые ответы на вопросы. Этого, к сожалению, немного не хватило. Но в целом, я впроне могу порекомендовать данную экскурсию всем, кто интересуется природой и не боится карабкаться по отвесным скалам😊

  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Таинственный заповедник Странджа
    Прекрасная поездка в природный парк Странджа, очень красивые места, водопад особенно хорош
  • А
    Алена
    12 августа 2021
    Таинственный заповедник Странджа
    Этот заповедник однозначно обязателен к посещению, уникальная атмосфера леса и природы, лучше всего посетить как раз в индивидуальном формате, чтобы
    читать дальше

    подстроить маршрут под себя: где-то сократить, где-то побыть подольше, что мы и сделали. Т. к. маме в силу возраста некоторые участки оказались сложноваты. Форелевый ресторан после пандемии закрылся, но есть альтернативные варианты кафе, особенно понравился один - из-за наличия бассейна. Уточняйте у Алексея при бронировании или на месте.

  • Л
    Людмила
    25 сентября 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Очень красивые и живописные места. Экскурсия с учетом состава (с нами был малыш 2,5 года) интересная и не напряженная. Спасибо большое. Когда малыш подрастет,. приедем еще.
  • А
    Анна
    17 сентября 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Экскурсия получилась интересна и познавательна для детей. Природные парки всегда привлекательны. Мне же был интересен аутентичный болгарский поселок, прям живо
    читать дальше

    представила себе быт. Чудесен рыбный ресторан. Свежая вкуснейшая рыба. Весь маршрут с некоторой помощью, осилил ребенок 2,5 лет. Так что наличие маленьких детей - не повод сидеть на месте:)

  • Л
    Лада
    13 сентября 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Очень красивые места, Алексей хороший гид - щедро делился знаниями и информацией, впечатления остались замечательные.
  • С
    Софья
    27 августа 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Экскурсия с Юлией была очень интересной. Мы были с ребенком, поэтому немного сократили программу, но все равно получили много впечатлений
    читать дальше

    от прогулки по горным тропинкам. На обед остановились в прекрасном рыбном ресторане. Рекомендую подготовиться к экскурсии - надеть кроссовки или треккинговые ботинки, т. к. вы будете пробираться по горным тропинкам и камням.

  • Е
    Екатерина
    12 июля 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Для нас (мы - это семья из 4-х человек) это была уже вторая поездка в Странджи с Алексеем. И мы
    читать дальше

    опять очень довольны. Алексей очень интересный и рассказчик, и собеседник. Маршрут отличался от первой экскурсии, Алексей всегда готов скорректировать его в зависимости от ваших пожеланий. Поездки подразумевают посещение кафе с вкусными, в том числе национальными, блюдами. А сам Странджи - это потрясающая природа, воздух, вода, древности. Это всё нужно увидеть своими глазами. Рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    4 июля 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Итак первое впечатление с первых минут экскурсии было отличным,таким и осталось до конца экскурсии. Рекомендуем эту экскурсию по шикарным лесам
    читать дальше

    и горам с обсоленным воздухом пропитанным целебными травами всем,кто уже чуть устал от шума моря и жары побережья и гула отдыхающих и крика чаек-эта экскурсия не только полный релакс,но и очень познавательная. А какие рыбные блюда из свежайшей форели вам предстоит попробовать на фабрике по ее разводу! я просто снова начинаю вам завидовать. И ещё водопад-небольшой. но неописуемой красоты и ещё много много приятных сюрпризов!обязательно рекомендую эту экскурсию всем от мала до велика! отдельное огромное спасибо нашему гиду-Алексею. Он смог передать весь колорит местности и традиций болгарского народа,спасибо за ваш труд и такую приятную экскурсию! Обязательно ещё раз воспользуемся возможностью посетить с ним и другие места прекрасной страны. Лев и Наталья -Саратов.

  • Ю
    Юлия
    3 июля 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Очень хотели экскурсию в Странджу. И не разочаровались. У нас была компания 6 человек от 10 до 60 лет. Всем
    читать дальше

    понравилось, очень захотелось часть отпуска проводить в следующий раз не на пляже, а в горах: спокойствие, горный воздух, энергетика этих мест. Эта Экскурсия - к природе, здесь не будет истории почти. Самая высокая точка Странджи, водопад (холодная вода, но окунуться - наслаждение) и фракийское святилище небольшое в лесу.

  • Е
    Елена
    22 июня 2019
    Таинственный заповедник Странджа
    Нашим экскурсоводом была Лилия. Нам всё очень понравилось - и знание местности, и занимательные истории, и маршрут. Мы получили очень
    читать дальше

    подробный инструктаж, где и как себя вести. Учитывая, что с нами были дети, экскурсовод нас не торопила. Вся прогулка по удивительным и красивым местам Странджа доставила удовольствие и взрослым, и детям. Спасибо за чудесную экскурсию.

  • А
    Андрей
    20 июля 2018
    Таинственный заповедник Странджа
    Заповедник Странджа - очень необычное место! Мы чувствовали себя, как в сказке! Экскурсовод был хороший и все очень интересно рассказывал!
    читать дальше

    В Страндже чистый воздух,приятно побывать здесь после шумного города. Там очень интересно и красиво! шум водопада, пение птиц, захватывающие пещеры, холодная вода в речках и самая высокая точка Странджи просто нас поразили!

  • Н
    Наталья
    24 июня 2018
    Таинственный заповедник Странджа
    Эта экскурсия - полное единение с природой. Нетронутая природа завораживает, вдохновляет. А дорога в Странжу открывает Болгарию с совсем другой
    читать дальше

    стороны - местный быт болгарскых цыган в городе Звиздец - полностью соответствует названию)) И впервые в жизни на этой экскурсии мы увидели многочисленные гнезда аистов - просто супер!!!!

  • О
    Олег
    10 сентября 2017
    Таинственный заповедник Странджа
    Присоединяемся ко всем положительным отзывам.
    Это очень удобно, когда экскурсия индивидуальная и подстраивается под наши пожелания. Мы не хотели смотреть фракийские
    читать дальше

    могилы, поэтому начали с исторической деревни, потом поехали на водопад в Страндже. После этого Алексей отвез нас на заброшенный мраморный карьер, где раньше добывали мрамор. Дочка любит собирать всякие камушки и была в восторге, а нам показалось место немного нереалистичным. После этого был обед в рыбном ресторане - это просто супер, и цены очень низкие. 3 кусочка свежей осетрины (рыбу - осетров и форель - там же разводят), чипсы из карпа, рыбный суп, картофель фри, кофе, все вместе чуть меньше 2000 руб. (в рублевом эквиваленте). Там есть еще мини гостиница, место очень тихое, вдалеке от дорог. Была мысль на несколько дней снять номер и отдохнуть от Московской суеты:) В конце была основная прогулка по заповеднику - лесной реке, пещере,"целующимся камням".
    Спасибо Алексею за замечательную экскурсию. А тем, кто будет заказывать экскурсию - говорите Алексею что Вы хотите увидеть, и он скомпонует поездку индивидуально под Ваши пожелания.

  • К
    Константин
    24 июня 2017
    Таинственный заповедник Странджа
    Экскурсия понравилась, получилась скорее прогулка по живописному заповеднику с товарищем, с вершины горы открываются потрясающие виды, а идти вдоль горной
    читать дальше

    ледяной реки,да еще и по лесу в жаркий день очень комфортно. Алексей рассказал легенды, связанные с мистическими местами, ответил на наши вопросы. Было очень приятно, что он немного изменил маршрут,согласно нашим предпочтениям! Желательно идти на эту экскурсию в кроссовках. Выгодно отличается от того,что предлагают местные турфирмы. Советуем для тех, кто хочет насладиться чудесной природой Болгарии!

  • Т
    Татьяна
    21 июня 2017
    Таинственный заповедник Странджа
    Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! Маршрут прекрасно сбалансирован, проходит по интересным и красивым местам. Нашей разновозрастной команде местами было
    читать дальше

    непросто преодолевать препятствия, но Алексей отлично помогал и подбадривал участников. Также он отлично поладил с моей 5-летней дочкой. В целом очень приятное впечатление.

