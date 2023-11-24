Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
«Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
«В уютном ресторанчике хозяйства мы сделаем перерыв на обед и попробуем рыбные деликатесы, поговорим о местных традициях и национальной кухне»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Погрузитесь в мир болгарского виноделия, посетив семейные винодельни и исторические места. Уникальная возможность узнать историю и попробовать лучшие вина
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
«Дегустация вин – 4 евро с человека»
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 ноября 2023Большое спасибо, все очень понравилось
- ММилена4 октября 2023Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении.
Всё класс. Рекомендую
- ННаталья7 мая 2023Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
- ССергей17 сентября 2022Интересная поездка, Красивейшая природа и чистейший воздух. Отличный вариант провести день вне города.
Маршрут, организация- все хорошо спланировано. Остановка на обед-
- ННаталия19 августа 2022Добрый день. В целом, Экскурсия нам понравилась. Интересный маршрут, красивые виды, заповедные места. Неплохой обед в завершении. Интересная информация.
Немного не
- AAurika28 сентября 2021Прекрасная поездка в природный парк Странджа, очень красивые места, водопад особенно хорош
- ААлена12 августа 2021Этот заповедник однозначно обязателен к посещению, уникальная атмосфера леса и природы, лучше всего посетить как раз в индивидуальном формате, чтобы
- ЛЛюдмила25 сентября 2019Очень красивые и живописные места. Экскурсия с учетом состава (с нами был малыш 2,5 года) интересная и не напряженная. Спасибо большое. Когда малыш подрастет,. приедем еще.
- ААнна17 сентября 2019Экскурсия получилась интересна и познавательна для детей. Природные парки всегда привлекательны. Мне же был интересен аутентичный болгарский поселок, прям живо
- ЛЛада13 сентября 2019Очень красивые места, Алексей хороший гид - щедро делился знаниями и информацией, впечатления остались замечательные.
- ССофья27 августа 2019Экскурсия с Юлией была очень интересной. Мы были с ребенком, поэтому немного сократили программу, но все равно получили много впечатлений
- ЕЕкатерина12 июля 2019Для нас (мы - это семья из 4-х человек) это была уже вторая поездка в Странджи с Алексеем. И мы
- ННаталья4 июля 2019Итак первое впечатление с первых минут экскурсии было отличным,таким и осталось до конца экскурсии. Рекомендуем эту экскурсию по шикарным лесам
- ЮЮлия3 июля 2019Очень хотели экскурсию в Странджу. И не разочаровались. У нас была компания 6 человек от 10 до 60 лет. Всем
- ЕЕлена22 июня 2019Нашим экскурсоводом была Лилия. Нам всё очень понравилось - и знание местности, и занимательные истории, и маршрут. Мы получили очень
- ААндрей20 июля 2018Заповедник Странджа - очень необычное место! Мы чувствовали себя, как в сказке! Экскурсовод был хороший и все очень интересно рассказывал!
- ННаталья24 июня 2018Эта экскурсия - полное единение с природой. Нетронутая природа завораживает, вдохновляет. А дорога в Странжу открывает Болгарию с совсем другой
- ООлег10 сентября 2017Присоединяемся ко всем положительным отзывам.
Это очень удобно, когда экскурсия индивидуальная и подстраивается под наши пожелания. Мы не хотели смотреть фракийские
- ККонстантин24 июня 2017Экскурсия понравилась, получилась скорее прогулка по живописному заповеднику с товарищем, с вершины горы открываются потрясающие виды, а идти вдоль горной
- ТТатьяна21 июня 2017Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! Маршрут прекрасно сбалансирован, проходит по интересным и красивым местам. Нашей разновозрастной команде местами было
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бургасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бургасу в декабре 2025
Сейчас в Бургасе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бургаса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025