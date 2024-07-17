10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: жемчужины северного побережья Болгарии
Увлекательное путешествие по северному побережью Бургаса. Посетите мыс Калиакра, дворец румынской королевы, дегустацию вин и загадочный Каменный лес
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
от €138 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana17 июля 2024Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось. Единственное,я
- LLiumina9 июля 2024Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- ААнтон11 мая 2022хорошая занимательная поездка. посмотрел половину побережья страны. гид хорошо знает материал. легок в общении. подстраивает маршрут под клиента. из пожеланий: хотелось бы машину поновее и покомфортнее. все таки почти 10 часов в дороге.
- AAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ЛЛариса15 августа 2021Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды,древние руины,обворожительный ботанический сад,загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
- ИИгорь9 октября 2019Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Однодневные»
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