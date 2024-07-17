Однодневные – экскурсии в Бургасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бургасе на русском языке, цены от €138. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Путешествие по северному побережью
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: жемчужины северного побережья Болгарии
Увлекательное путешествие по северному побережью Бургаса. Посетите мыс Калиакра, дворец румынской королевы, дегустацию вин и загадочный Каменный лес
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 250 за всё до 2 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
от 138 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    17 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось. Единственное,я
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    лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻. Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас. Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше! Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.

    Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас
  • L
    Liumina
    9 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • А
    Антон
    11 мая 2022
    Путешествие по северному побережью
    хорошая занимательная поездка. посмотрел половину побережья страны. гид хорошо знает материал. легок в общении. подстраивает маршрут под клиента. из пожеланий: хотелось бы машину поновее и покомфортнее. все таки почти 10 часов в дороге.
  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Л
    Лариса
    15 августа 2021
    Путешествие по северному побережью
    Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды,древние руины,обворожительный ботанический сад,загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике
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    автомобиля. На парковке каменного леса украли наши сумки со сменной одеждой и обувью. Хорошо, что всё ценное носили с собой! И ещё, учтите, что для 4 человек машина тесновата. Спасибо за экскурсию и новые впечатления!

  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

  • И
    Игорь
    9 октября 2019
    Путешествие по северному побережью
    Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе
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    дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в августе 2024
Сейчас в Бургасе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 138 до 250. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 40 ⭐ отзывов, цены от €138. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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