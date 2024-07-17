Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бургасе на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Бургас - болгарская Италия
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бургас - болгарская Италия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
11 дек в 19:00
12 дек в 10:00
от €138 за человека
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.

  • O
    Oksana
    17 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
    Единственное,я
    читать дальше

    лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻.
    Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас.
    Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше!
    Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.

  • L
    Liumina
    9 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
  • О
    Ольга
    18 августа 2019
    Балканская сказка для детей и взрослых
    День в сопровождении Екатерины прошёл на позитиве, активно, интересно. Было впечатление, что мы знакомы уже давно и приехали на выходные
    читать дальше

    к старым добрым друзьям. Строили маршрут как было удобно нам. Бонусом заехали купить фруктов, которых небыли в рационе отеля и дешевле чем в окрестностях отеля в 2 раза.
    Кате спасибо!!!! Общее впечатление: Тепло! Радостно! Получили много положительной энергии!!!

  • Н
    Наталья
    4 июля 2019
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Все было замечательно, С Лилией тоже был установлен хороший контакт, Одна просьба если уж такая жара как у нас была
    читать дальше

    желательно было бы машину с кондиционером, Мы были с детьми и им было тяжело, А так большое спасибо все было хорошо,

  • О
    Олег
    23 сентября 2017
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Спасибо за интересную содержательную экскурсию. Самостоятельно на прокатной машине мы не успели бы посетить все места и не узнали бы
    читать дальше

    и половины интересных фактов.
    Замок Равадиново очень фотогеничен. Насыщенность этого места яркими планами, деталями и отсылками к разным историческим сюжетам и странам просто невероятная. Здесь нужно первый час-два просто гулять, разглядывать и погружаться в атмосферу околосредневековой сказки и только потом, впитав в себя первые впечатления, браться за фотоаппарат.
    Созопль, как пример действительно маленького очень старого города с каменными мостовыми и узкими улочками, любопытен и один раз посетить его стоит, хотя бы для того, чтобы сравнить с Несебром и понять, какие они, на самом деле, разные.
    Поездка на небольшом кораблике по реке Ропотамо была коротким умиротворяющим осмотром прибрежной растительности совмещенным с коллективным развлечением "кто первым заметит черепашку". Черепашек насчитали 6 штук и в качестве бонуса нам попался один синий зимородок. Не стоит ожидать от черепах размеров их родственников с Галапагосских островов, тут они очень небольшие.
    Беглик-Таш покорил своим уютом и спокойствием. Казалось бы, какой уют может быть в окружении кучи валунов, но он есть. Сюда хочется вернуться. Здесь хочется побыть подольше. Посидеть на "троне", заглянуть в "лабиринт".
    Также мы заезжали с короткой прогулкой в Бургас, прошлись по главной пешеходной улочке. По сравнению с Варной здесь в центре меньше людей, более прямые улицы, ниже этажность, цивилизованная платная парковка вместо игры "найди место для машины" и больше птиц.
    От экскурсии получили массу разных приятных впечатлений за один день. Отдельное спасибо Сергею и Полине за дружескую атмосферу, внимание и приятную компанию.

  • М
    Марат
    10 сентября 2017
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Весьма подробная и интересная экскурсия. Экскурсовод давно живет в болгарии, можно спросить о многом, а не только по теме. Маршрут составлен хорошо, есть время пообедать, и время поспать (во время обратной дороги)
  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Сергей и Полина помогли купить мне подарок для мамы, показали и рассказали много интересного, отнеслись к нам тепло и внимательно, как к друзьям. Мы провели отличный, насыщенный день. Спасибо!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Замечательная поездка получилась, очень советую!) День получился насыщенным, программа дня очень интересная, но так как договариваетесь непосредственно с теми, кто
    читать дальше

    проводит поездку именно для вас, то при желании и возможности можно и поменять маршрут. У меня получилась супериндивидуальная экскурсия, так как я ездила одна и сборной группы не подобралось. Скучно при этом не было - Полина и Сережа очень приятные и замечательные люди, поездка получилась как "дома, с друзьями", и помимо того, что рассказывали всякие интересные вещи, еще и по ходу фотографировали меня, у меня теперь с этой поездки совершенно сногсшибательные фотографии на память))
    Совершенно сказочный замок в Равадиново - куда ни взгляни, что ни сфотографируй - получается сказочная открытка. . Просто сумасшедшие виды, свободно гуляющие по территории павлины, мини-зоопарк, столики-лавочки-пруд-фонтан - оттуда на самом деле не хочется уходить. . (внутри самого замка экспозиции нет, туда не пускают, прогулка там именно по территории + погреб)
    Созополь - прекрасный старинный городок, для меня он показался братиком Несебра, не могу сказать что какой-то из них понравился больше, какой-то меньше. . Оба очаровательные и приятные очень древние городки.
    Прогулка по реке Ропотамо - красивая природа, тоже можно сделать красивые живописные фотографии - но в конце сезона мало черепах, поэтому, конечно, эту прогулку лучше в сезон совершать. Так что если поездка в конце сезона, можно обговорить с Полиной изменение маршрута, посмотреть за это время что-то другое, или подольше погулять по территории замка.
    Беглик Таш, болгарский Стоунхендж тоже очень понравился - я постаралась прочувствовать это древнее место силы и проникнуться его энергетикой, мне показалось, что получилось это)) В соответствии с рассказом Полины прошла ритуалы, про которые она рассказывала, походила босиком по камням, и даже забралась на самый высокий камень)
    Эта поездка, конечно, не экскурсия как таковая, но если нужны обычные экскурсии, то они в курортных зонах предлагаются и от операторов в гостиницах, и на каждом углу. А это насыщенная поездка в хорошей компании, приятным разговором и интересными фактами и рассказами.
    Полина, Сережа - спасибо за насыщенный и очень интересный день, была очень рада познакомиться и провести время в вашей компании!

  • А
    Александр
    22 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Уважаемая команда Трипстера! Если все ваши экскурсоводы будут такого уровня знаний и умения донести их до экскурсантов как наш замечательный
    читать дальше

    гид Полина, то вам хватит работы на долгие годы! Мы прокатились по Болгарии, увидели и услышали много интересного и всё это было преподнесено не в форме назидательной лекции, а в виде лёгкой, необременительной беседы: о том, о сём, об этом. Но вот что удивительно, память цепко ухватила всё то, что хотела донести до нас Полина! Поверьте мне, такое мастерство присуще не каждому, даже очень опытному гиду. Мы с супругой хотели бы через вас ещё раз сказать спасибо Полине и пожелать вам всем:"Так держать!!!"

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Огромное спасибо Полине за интересную экскурсию! Все было организовано прекрасно, понравилось и взрослым, и дочке 4-х лет. Особенно понравилось Ровадиново и фракийское святилище Беклек-Таш, где Полина очень увлекательно рассказывала о древних верованиях.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Полина и Сергей провели замечательную экскурсию! Много информации по местам, которые мы посещали. Причем не той, что можно прочитать в
    читать дальше

    путеводителе или найти на популярных туристических сайтах, а различных интересных фактов и историй о традициях и легендах. Да, Полина не профессиональный гид, но это и делает экскурсию более живой и познавательной. Нет заученных фраз, которые обычно навевают тоску.
    Полина заранее предупредила, что прогулка по реке будет не так интересна, потому что мы не увидим черепах. И предложила изменить маршрут по нашему желанию. Получилась интересная прогулка по Бургасу.
    Огромное спасибо за замечательно проведенное время!

  • Е
    Елизавета
    13 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    У нас получилась замечательная прогулка! Мы -папа, мама и мальчик 4х лет.
    Согласно нашим пожеланиям Полина изменила маршрут и это здорово.
    читать дальше

    Мы погрузились в настоящую Болгарию, настолько, насколько это возможно было сделать за день.
    Замок действительно как картинка, рыцари на каждом шагу. И волшебная речка Младежко, где время останавливается!
    Сергей - хороший и аккуратный водитель, нам было комфортно и уютно ехать. Ощущение было такое будто выбрались погулять с друзьями, которых давно не видели. Ребята совершенно не грузили фактами и цифрами, давали возможность насладиться окружающим.
    А ещё: они знают где купить шикарную домашнюю ракию и вино!

  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    С Полиной отправляла свою маму (54 года) на экскурсию.
    Поэтому пишу отзыв с маминых слов: экскурсия была очень интересной, много чего
    читать дальше

    Полина показала, учитывала пожелания всех присутствующих на экскурсии. Да, действительно, экскурсия не включает большого количества исторических дат, событий и прочей скучной книжной нудятины, которую запоминают единицы. Полина рассказывала что знала, и что более важно - показывала много интересных мест. Подход к проведению экскурсии и к участникам очень душевный, что подкупает несомненно.
    Лично мне, как "организатору" экскурсии для своей мамы тоже понравилось общение с Полиной - всегда отвечала на все мои вопросы, согласовывала маршрут и предлагала интересные варианты.

    Такой вариант экскурсий на все 100% подойдет тем, кто любит самостоятельные путешествия, но по той или иной причине не может арендовать машину и не хочет ездить группами по 50 человек и проводить больше времени в ожидании, чем на исторических и интересных местах страны.

  • С
    Светлана
    5 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Считаю, что мне колоссально повезло. В Болгарию я приехала одна. А это всегда сопряжено с определенными трудностями, в том числе
    читать дальше

    в плане путешествий по достопримечательностям и по стране. Прав у меня нет, арендовать машину не могу. Страну не знаю.
    Обратилась к Полине, которая предложила мне супер индивидуальную экскурсию: то есть только я и гид, он же водитель. Весь день. А за небольшую доплату еще и посещение старого Несебыра. Конечно, я могла доехать до него и самостоятельно на автобусе за 1,3 лева. Но - никаких комментариев, никакого общения, никаких познавательных историй. Поэтому я с радостью ухватилось за это предложение.
    Если честно, то ассоциаций со сказкой у меня не сложилось. Хотя это субъективно. Мое ощущение - эклектика. Наверное, потому что в программу дня вошло посещение таких мест, как блошиный рынок (!), монастырь св. Георгия (где со мной активно начал общаться монах, рассказывая мне об особенностях прививки сливовых деревьев!), следом - фракийская гробница, замок - новодел в Равадиново (где можно снимать практически все сказки братьев Гримм и дегустировать вино), Созополь с его раскопками и довольно-таки странной архитектурой и прекрасной кухней (ела дораду), фракийское скальное святилище Беглик-таш (место силы с огромными камнями). Это было путешествие скачками по эпохам и культурам. И от этого еще более интересное.
    На Несебыр времени уже просто не оставалось. Но и он от меня не ушел: через день Назар заехал за мной в отель вместе со своей женой Нонной и доченькой Сашенькой. Благодаря этой дружной и веселой компании я не только смогла ознакомиться с историей и архитектурой старинного города, но и получила массу полезных советов по местной косметике (Нонна, огромное мерси за масло 4 в 1!) и купить несколько классных сувениров, в том числе для ребенка.
    Желаю всем организаторам экскурсий, Назару, Нонне и Сашеньке огромных успехов и счастья! Вы действительно скрасили мое пребывание на курорте и повысили градус оценки отдыха в Болгарии.

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Ездили на экскурсию 2 сентября втроем, впечатления в основном хорошие, Полина и Сергей -приятные во всех отношениях культурные молодые люди,
    читать дальше

    поездка прошла безо всяких проволочек, нигде не пришлось ждать, организация безупречная,но некоторая неудовлетворенность все же осталась. Заказывая индивидуальную экскурсию, мы ожидали, что на нас обрушится поток информации,но этого не произошло. В Созополе, в Радивиновском замке, в Беглик-Таше все было прекрасно, но вот между остановками хотелось бы узнать больше о Болгарии и ее жителях,больше фактов и событий, а не только ответов на вопросы.

  • и
    ирина
    18 августа 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Спасибо огромное нашему гиду Полине за полноценную и очень интересную экскурсию которая была интересна всем возрастам. я советую всем посетить
    читать дальше

    те места которые предлагаетПолина. мы подружились с Полиной и я по приезду домой не перестаю делиться впечатлениями с друзьями и рекомендовать не обычные экскурсии Полины. если мне доведется еще раз посетить Болгарию я обращусь только к Полине.

  • М
    Мария
    6 августа 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию!!! Так получилось, что Полина заболела и не смогла поехать с нами, но заранее об этом
    читать дальше

    предупредила, экскурсию не отменила, вместо Полины с нами поехал Назар. Мы ездили вдвоём с сыном (8лет) 20 июля. Нам очень понравилось абсолютно всё. За один день столько впечатлений, красивых мест, интересной информации… Выбрали данную экскурсию в основном из-за замка… Это действительно сказочное место, его стоит посмотреть, но и другие посещенные нами места оставили не меньшее впечатление. Назар легко нашёл подход к моему ребёнку, смог заинтересовать его своими рассказами, помог ему забраться на самый высокий камень в Беглик Таш, сын был в восторге, до сих пор вспоминает. Также благодарны ему за полезные советы и за исполнение всех наших пожеланий по ходу экскурсии. Было очень здорово и интересно. Ещё раз спасибо!!!

  • Н
    Нина
    31 июля 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Путешествие в Балканскую сказку получилось! В начале мы обсудили с Назаром план экскурсии и решили его немного изменить. В результате
    читать дальше

    смогли увидеть гораздо больше, чем ожидали, лучше узнали Болгарию. Обычно, сравнивая Несебр и Созополь, первым ставят Несебр. А вот мне больше понравился Созополь, и это, конечно, только потому, что по его улочкам мы бродили вместе с Назаром. Спасибо! И, несмотря на обилие впечатлений, очень бы хотелось еще вернуться в Болгарию.

  • Г
    Галина
    21 июля 2016
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Полина и Назар оказались приятными рассказчиками и собеседниками, в ходе экскурсии учли наши пожелания, открыли для нас Болгарию с неизвестной стороны.

