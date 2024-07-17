Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бургас - болгарская Италия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
11 дек в 19:00
12 дек в 10:00
от €138 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana17 июля 2024Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
Единственное,я
- LLiumina9 июля 2024Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
- AAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- ООльга18 августа 2019День в сопровождении Екатерины прошёл на позитиве, активно, интересно. Было впечатление, что мы знакомы уже давно и приехали на выходные
- ННаталья4 июля 2019Все было замечательно, С Лилией тоже был установлен хороший контакт, Одна просьба если уж такая жара как у нас была
- ООлег23 сентября 2017Спасибо за интересную содержательную экскурсию. Самостоятельно на прокатной машине мы не успели бы посетить все места и не узнали бы
- ММарат10 сентября 2017Весьма подробная и интересная экскурсия. Экскурсовод давно живет в болгарии, можно спросить о многом, а не только по теме. Маршрут составлен хорошо, есть время пообедать, и время поспать (во время обратной дороги)
- ТТатьяна26 сентября 2016Сергей и Полина помогли купить мне подарок для мамы, показали и рассказали много интересного, отнеслись к нам тепло и внимательно, как к друзьям. Мы провели отличный, насыщенный день. Спасибо!
- ООльга23 сентября 2016Замечательная поездка получилась, очень советую!) День получился насыщенным, программа дня очень интересная, но так как договариваетесь непосредственно с теми, кто
- ААлександр22 сентября 2016Уважаемая команда Трипстера! Если все ваши экскурсоводы будут такого уровня знаний и умения донести их до экскурсантов как наш замечательный
- ТТатьяна20 сентября 2016Огромное спасибо Полине за интересную экскурсию! Все было организовано прекрасно, понравилось и взрослым, и дочке 4-х лет. Особенно понравилось Ровадиново и фракийское святилище Беклек-Таш, где Полина очень увлекательно рассказывала о древних верованиях.
- ЕЕлена18 сентября 2016Полина и Сергей провели замечательную экскурсию! Много информации по местам, которые мы посещали. Причем не той, что можно прочитать в
- ЕЕлизавета13 сентября 2016У нас получилась замечательная прогулка! Мы -папа, мама и мальчик 4х лет.
Согласно нашим пожеланиям Полина изменила маршрут и это здорово.
- ЮЮлия13 сентября 2016С Полиной отправляла свою маму (54 года) на экскурсию.
Поэтому пишу отзыв с маминых слов: экскурсия была очень интересной, много чего
- ССветлана5 сентября 2016Считаю, что мне колоссально повезло. В Болгарию я приехала одна. А это всегда сопряжено с определенными трудностями, в том числе
- ТТатьяна4 сентября 2016Ездили на экскурсию 2 сентября втроем, впечатления в основном хорошие, Полина и Сергей -приятные во всех отношениях культурные молодые люди,
- иирина18 августа 2016Спасибо огромное нашему гиду Полине за полноценную и очень интересную экскурсию которая была интересна всем возрастам. я советую всем посетить
- ММария6 августа 2016Огромное спасибо за проведенную экскурсию!!! Так получилось, что Полина заболела и не смогла поехать с нами, но заранее об этом
- ННина31 июля 2016Путешествие в Балканскую сказку получилось! В начале мы обсудили с Назаром план экскурсии и решили его немного изменить. В результате
- ГГалина21 июля 2016Полина и Назар оказались приятными рассказчиками и собеседниками, в ходе экскурсии учли наши пожелания, открыли для нас Болгарию с неизвестной стороны.
