проводит поездку именно для вас, то при желании и возможности можно и поменять маршрут. У меня получилась супериндивидуальная экскурсия, так как я ездила одна и сборной группы не подобралось. Скучно при этом не было - Полина и Сережа очень приятные и замечательные люди, поездка получилась как "дома, с друзьями", и помимо того, что рассказывали всякие интересные вещи, еще и по ходу фотографировали меня, у меня теперь с этой поездки совершенно сногсшибательные фотографии на память))

Совершенно сказочный замок в Равадиново - куда ни взгляни, что ни сфотографируй - получается сказочная открытка. . Просто сумасшедшие виды, свободно гуляющие по территории павлины, мини-зоопарк, столики-лавочки-пруд-фонтан - оттуда на самом деле не хочется уходить. . (внутри самого замка экспозиции нет, туда не пускают, прогулка там именно по территории + погреб)

Созополь - прекрасный старинный городок, для меня он показался братиком Несебра, не могу сказать что какой-то из них понравился больше, какой-то меньше. . Оба очаровательные и приятные очень древние городки.

Прогулка по реке Ропотамо - красивая природа, тоже можно сделать красивые живописные фотографии - но в конце сезона мало черепах, поэтому, конечно, эту прогулку лучше в сезон совершать. Так что если поездка в конце сезона, можно обговорить с Полиной изменение маршрута, посмотреть за это время что-то другое, или подольше погулять по территории замка.

Беглик Таш, болгарский Стоунхендж тоже очень понравился - я постаралась прочувствовать это древнее место силы и проникнуться его энергетикой, мне показалось, что получилось это)) В соответствии с рассказом Полины прошла ритуалы, про которые она рассказывала, походила босиком по камням, и даже забралась на самый высокий камень)

Эта поездка, конечно, не экскурсия как таковая, но если нужны обычные экскурсии, то они в курортных зонах предлагаются и от операторов в гостиницах, и на каждом углу. А это насыщенная поездка в хорошей компании, приятным разговором и интересными фактами и рассказами.

Полина, Сережа - спасибо за насыщенный и очень интересный день, была очень рада познакомиться и провести время в вашей компании!