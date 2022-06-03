По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии

По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии

Что вас ожидает 🤩

  • Варна
  • Кафедральный храм Успения Богородицы
  • Римская вилла
  • Музей мозаик Древнего Рима
  • Винодельня "Присое"
  • Винодельня "Шато Полихронови"
Часто туристы любят познавать страну, пробуя ее на вкус. Если вы любите классические сухие вина, но до сих пор ничего не слышали о традициях болгарского виноделия, если вам интересно «сунуть нос» в бочку с вином, которое собирает награды на крупнейшей выставке виноделов в Софии, если вы считаете, что знаете все о сочетаниях вин, сыров, фруктов и овощей, то вам пора отправиться со мной в винно-гастрономическую поездку.
Если вам интересна эта тематика, то я встраиваю посещение виноделен в программу нашей 1-дневной экскурсии-прогулки по интересным историческим местам и природным феноменам.

К винным погребам!

За один день мы сможем посетить 3 винодельни, продегустировать около десятка разных вин, увидеть уникальную мозаику, сохранившуюся на полу римской виллы – ровесницы нашей эры, и поговорить об истории народов, населявших эту землю на протяжении двух последних тысячелетий.
Мы можем начать наше путешествие из любого курорта как в области Бургас, так и в области Варна. Между этими двумя городами как раз и находится наша цель – несколько семейных виноделен, уютно расположившихся в провинции, посреди несколько гектаров собственных виноградников.

Медуза Горгона и другие

Затем мы заедем в городок Девня, где во времена Константина Великого находился процветающий римский город, один из крупнейших в Балканской части Римской империи. В конце 20 века археологи нашли здесь неплохо сохранившуюся виллу богатого патриция, полы которой были щедро украшены мозаикой. Цветные изображения из крошечных кубиков мрамора, известняка, смальты и керамики сохранились до наших дней, и кто бы ожидал их найти именно в Болгарии! Посетив виллу-музей, мы увидим эти мозаичные полы, найдем на одном из изображений голову медузы Горгоны, а также рассмотрим останки мраморных колонн и поговорим об истории древних цивилизаций на территории Болгарии.

Повороты римской истории

После обеда в аутентичном болгарском ресторанчике мы отправимся прогуляться в «каменном лесу», или поедем в Варну, чтобы дополнить наши представления о временах Римской империи новым сюжетом. Здесь я покажу вам развалины самых больших на Балканах римских бань, и свежие раскопки – прямо в старом городе – где в прошлом году нашли то ли фундаменты построек Османского периода, то ли фрагмент античной городской стены – археологи пока не пришли к единому мнению по этому вопросу. Если мы окажемся в Варне ранним вечером, то обязательно посмотрим еще одну из доминант города – храм Успения Богородицы, и даже, возможно, послушаем вечернюю службу, восхитившись и фресками, и потрясающей акустикой сооружения 19 века.

Организационные детали

На комфортабельном автомобиле я заберу вас из отеля в Бургасе, Варне или на любом из курортов – Солнечном Береге, Помории, Несебре, Равде, Золотых песках.
Продолжительность экскурсии 10-11 часов.
По завершению экскурсии мы вернемся к месту встречи.

Дополнительные расходы: обед.

Посещение римской виллы: 2,5 евро с человека. Дегустация вин – 4 евро с человека.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Входная плата в музеи
Место начала и завершения?
бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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