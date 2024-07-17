Замок среди цветущего сада, старинный городок и девственная природа приморского заповедника - это не просто прогулка, а игра, которая погрузит вас в настоящую сказку и вернёт веру в чудеса.
В программе:
В программе:
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка «Влюблённый в ветер»
- 🌸 Прогулка по цветущему саду
- 🏙 Прогулка по старинному Созополю
- 🍽 Обед в аутентичном ресторанчике
- 🛶 Лодочная экскурсия по заповеднику Ропотамо
- 🚗 Включен трансфер из Бургаса и других курортов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для путешествия, когда туристов меньше, но погода ещё тёплая. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок «Влюблённый в ветер»
- Созополь
- Заповедник Ропотамо
Описание экскурсии
- Сразу после встречи мы переключимся в режим чудес. Будем играть и параллельно знакомиться с болгарской культурой и традициями. Я расскажу вам сказку, в которой каждый станет её участником!
- Наше путешествие приведёт нас в прекрасный замок с романтическим названием «Влюблённый в ветер». Погуляем по цветущему круглый год саду, спустимся в тёмные винные погреба, покормим с рук павлинов, отдохнём за чашечкой кофе на изящной террасе у дворцового пруда с лебедями. И, конечно, познакомимся с удивительной историей этого замка.
- А дальше нас ждёт небольшая прогулка по Созополю — самому старинному болгарскому городу на черноморском побережье. На его узких улочках сохранена атмосфера прошлых столетий. Здесь можно приобрести сувениры или смастерить их самим. Мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с видом на море и отправимся дальше.
- После шумных улочек Созополя и плотного обеда очень приятно отдохнуть в тени вековых деревьев и посозерцать девственную природу. Мы поплывём на лодочке вдоль живописных берегов национального заповедника Ропотамо, посчитаем речных черепах, а если повезёт, увидим и другую живность – цапель, серн, оленей, кабанов, лисиц.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер. Отправной точкой для поездки является Бургас, но забрать гостей мы можем без какой-либо доплаты из следующих мест: Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово, Бургас, Черноморец. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес комплекса, где вы будете отдыхать!
- Сбор группы в 10:00- 10:30 А вернём вас в отель в 17:00. Маршрут составлен так, что в течение дня не будет долгих переездов в автобусе.
- Каждый путешественник обеспечивается 1 литром минеральной воды.
- С собой иметь: удобную обувь, средства от солнца и от насекомых (по погоде), если требуется что-то для перекуса.
- Дополнительные расходы: входные билеты (15 евро), обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
- Обратите внимание, что в зависимости от сезона и погодных условий, программа экскурсии может слегка меняться.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 358 туристов
Я Лилия, предводитель команды очарованных Болгарией. 12 лет я в горах, в заповеднике Странджа, пишу в местной газете статьи на болгарском языке, активно участвую в жизни города. Летом ем виноград
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
Единственное,я лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто
Единственное,я лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто
+2
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Спасибо за интересную содержательную экскурсию. Самостоятельно на прокатной машине мы не успели бы посетить все места и не узнали бы и половины интересных фактов.
Замок Равадиново очень фотогеничен. Насыщенность этого места
Замок Равадиново очень фотогеничен. Насыщенность этого места
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О
Замечательная поездка получилась, очень советую!) День получился насыщенным, программа дня очень интересная, но так как договариваетесь непосредственно с теми, кто проводит поездку именно для вас, то при желании и возможности
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Уважаемая команда Трипстера! Если все ваши экскурсоводы будут такого уровня знаний и умения донести их до экскурсантов как наш замечательный гид Полина, то вам хватит работы на долгие годы! Мы
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Полина и Сергей провели замечательную экскурсию! Много информации по местам, которые мы посещали. Причем не той, что можно прочитать в путеводителе или найти на популярных туристических сайтах, а различных интересных
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Е
У нас получилась замечательная прогулка! Мы -папа, мама и мальчик 4х лет.
Согласно нашим пожеланиям Полина изменила маршрут и это здорово. Мы погрузились в настоящую Болгарию, настолько, насколько это возможно было
Согласно нашим пожеланиям Полина изменила маршрут и это здорово. Мы погрузились в настоящую Болгарию, настолько, насколько это возможно было
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