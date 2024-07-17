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Балканская сказка для детей и взрослых

Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
Замок среди цветущего сада, старинный городок и девственная природа приморского заповедника - это не просто прогулка, а игра, которая погрузит вас в настоящую сказку и вернёт веру в чудеса.

В программе:
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посещение замка «Влюблённый в ветер», прогулка по Созополю с обедом в аутентичном ресторанчике и лодочная экскурсия по заповеднику Ропотамо. Включен трансфер из Бургаса и других близлежащих курортов. Весь день насыщен интересными событиями и приключениями для детей и взрослых. Не забудьте удобную обувь и средства от солнца

4.8
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение замка «Влюблённый в ветер»
  • 🌸 Прогулка по цветущему саду
  • 🏙 Прогулка по старинному Созополю
  • 🍽 Обед в аутентичном ресторанчике
  • 🛶 Лодочная экскурсия по заповеднику Ропотамо
  • 🚗 Включен трансфер из Бургаса и других курортов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для участия в экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для путешествия, когда туристов меньше, но погода ещё тёплая. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Замок «Влюблённый в ветер»
  • Созополь
  • Заповедник Ропотамо

Описание экскурсии

  • Сразу после встречи мы переключимся в режим чудес. Будем играть и параллельно знакомиться с болгарской культурой и традициями. Я расскажу вам сказку, в которой каждый станет её участником!
  • Наше путешествие приведёт нас в прекрасный замок с романтическим названием «Влюблённый в ветер». Погуляем по цветущему круглый год саду, спустимся в тёмные винные погреба, покормим с рук павлинов, отдохнём за чашечкой кофе на изящной террасе у дворцового пруда с лебедями. И, конечно, познакомимся с удивительной историей этого замка.
  • А дальше нас ждёт небольшая прогулка по Созополю — самому старинному болгарскому городу на черноморском побережье. На его узких улочках сохранена атмосфера прошлых столетий. Здесь можно приобрести сувениры или смастерить их самим. Мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с видом на море и отправимся дальше.
  • После шумных улочек Созополя и плотного обеда очень приятно отдохнуть в тени вековых деревьев и посозерцать девственную природу. Мы поплывём на лодочке вдоль живописных берегов национального заповедника Ропотамо, посчитаем речных черепах, а если повезёт, увидим и другую живность – цапель, серн, оленей, кабанов, лисиц.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер. Отправной точкой для поездки является Бургас, но забрать гостей мы можем без какой-либо доплаты из следующих мест: Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово, Бургас, Черноморец. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес комплекса, где вы будете отдыхать!
  • Сбор группы в 10:00- 10:30 А вернём вас в отель в 17:00. Маршрут составлен так, что в течение дня не будет долгих переездов в автобусе.
  • Каждый путешественник обеспечивается 1 литром минеральной воды.
  • С собой иметь: удобную обувь, средства от солнца и от насекомых (по погоде), если требуется что-то для перекуса.
  • Дополнительные расходы: входные билеты (15 евро), обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
  • Обратите внимание, что в зависимости от сезона и погодных условий, программа экскурсии может слегка меняться.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваша команда гидов в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 358 туристов
Я Лилия, предводитель команды очарованных Болгарией. 12 лет я в горах, в заповеднике Странджа, пишу в местной газете статьи на болгарском языке, активно участвую в жизни города. Летом ем виноград
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и занимаюсь садом, зимой топлю камин. Влюбляю людей в уникальность и неподдельную чистоту реликтовых лесов. Обожаю прогулки с путешественниками. Самое любимое для меня — наблюдать, как меняется состояние человека от соприкосновения с природной средой.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Oksana
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
Единственное,я лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто
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прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻.
Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас.
Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше!
Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.

Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.+2
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
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Олег
Спасибо за интересную содержательную экскурсию. Самостоятельно на прокатной машине мы не успели бы посетить все места и не узнали бы и половины интересных фактов.
Замок Равадиново очень фотогеничен. Насыщенность этого места
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яркими планами, деталями и отсылками к разным историческим сюжетам и странам просто невероятная. Здесь нужно первый час-два просто гулять, разглядывать и погружаться в атмосферу околосредневековой сказки и только потом, впитав в себя первые впечатления, браться за фотоаппарат.
Созопль, как пример действительно маленького очень старого города с каменными мостовыми и узкими улочками, любопытен и один раз посетить его стоит, хотя бы для того, чтобы сравнить с Несебром и понять, какие они, на самом деле, разные.
Поездка на небольшом кораблике по реке Ропотамо была коротким умиротворяющим осмотром прибрежной растительности совмещенным с коллективным развлечением "кто первым заметит черепашку". Черепашек насчитали 6 штук и в качестве бонуса нам попался один синий зимородок. Не стоит ожидать от черепах размеров их родственников с Галапагосских островов, тут они очень небольшие.
Беглик-Таш покорил своим уютом и спокойствием. Казалось бы, какой уют может быть в окружении кучи валунов, но он есть. Сюда хочется вернуться. Здесь хочется побыть подольше. Посидеть на "троне", заглянуть в "лабиринт".
Также мы заезжали с короткой прогулкой в Бургас, прошлись по главной пешеходной улочке. По сравнению с Варной здесь в центре меньше людей, более прямые улицы, ниже этажность, цивилизованная платная парковка вместо игры "найди место для машины" и больше птиц.
От экскурсии получили массу разных приятных впечатлений за один день. Отдельное спасибо Сергею и Полине за дружескую атмосферу, внимание и приятную компанию.

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О
Замечательная поездка получилась, очень советую!) День получился насыщенным, программа дня очень интересная, но так как договариваетесь непосредственно с теми, кто проводит поездку именно для вас, то при желании и возможности
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можно и поменять маршрут. У меня получилась супериндивидуальная экскурсия, так как я ездила одна и сборной группы не подобралось. Скучно при этом не было - Полина и Сережа очень приятные и замечательные люди, поездка получилась как "дома, с друзьями", и помимо того, что рассказывали всякие интересные вещи, еще и по ходу фотографировали меня, у меня теперь с этой поездки совершенно сногсшибательные фотографии на память))
Совершенно сказочный замок в Равадиново - куда ни взгляни, что ни сфотографируй - получается сказочная открытка. . Просто сумасшедшие виды, свободно гуляющие по территории павлины, мини-зоопарк, столики-лавочки-пруд-фонтан - оттуда на самом деле не хочется уходить. . (внутри самого замка экспозиции нет, туда не пускают, прогулка там именно по территории + погреб)
Созополь - прекрасный старинный городок, для меня он показался братиком Несебра, не могу сказать что какой-то из них понравился больше, какой-то меньше. . Оба очаровательные и приятные очень древние городки.
Прогулка по реке Ропотамо - красивая природа, тоже можно сделать красивые живописные фотографии - но в конце сезона мало черепах, поэтому, конечно, эту прогулку лучше в сезон совершать. Так что если поездка в конце сезона, можно обговорить с Полиной изменение маршрута, посмотреть за это время что-то другое, или подольше погулять по территории замка.
Беглик Таш, болгарский Стоунхендж тоже очень понравился - я постаралась прочувствовать это древнее место силы и проникнуться его энергетикой, мне показалось, что получилось это)) В соответствии с рассказом Полины прошла ритуалы, про которые она рассказывала, походила босиком по камням, и даже забралась на самый высокий камень)
Эта поездка, конечно, не экскурсия как таковая, но если нужны обычные экскурсии, то они в курортных зонах предлагаются и от операторов в гостиницах, и на каждом углу. А это насыщенная поездка в хорошей компании, приятным разговором и интересными фактами и рассказами.
Полина, Сережа - спасибо за насыщенный и очень интересный день, была очень рада познакомиться и провести время в вашей компании!

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Александр
Уважаемая команда Трипстера! Если все ваши экскурсоводы будут такого уровня знаний и умения донести их до экскурсантов как наш замечательный гид Полина, то вам хватит работы на долгие годы! Мы
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прокатились по Болгарии, увидели и услышали много интересного и всё это было преподнесено не в форме назидательной лекции, а в виде лёгкой, необременительной беседы: о том, о сём, об этом. Но вот что удивительно, память цепко ухватила всё то, что хотела донести до нас Полина! Поверьте мне, такое мастерство присуще не каждому, даже очень опытному гиду. Мы с супругой хотели бы через вас ещё раз сказать спасибо Полине и пожелать вам всем:"Так держать!!!"

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Елена
Полина и Сергей провели замечательную экскурсию! Много информации по местам, которые мы посещали. Причем не той, что можно прочитать в путеводителе или найти на популярных туристических сайтах, а различных интересных
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фактов и историй о традициях и легендах. Да, Полина не профессиональный гид, но это и делает экскурсию более живой и познавательной. Нет заученных фраз, которые обычно навевают тоску.
Полина заранее предупредила, что прогулка по реке будет не так интересна, потому что мы не увидим черепах. И предложила изменить маршрут по нашему желанию. Получилась интересная прогулка по Бургасу.
Огромное спасибо за замечательно проведенное время!

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Е
У нас получилась замечательная прогулка! Мы -папа, мама и мальчик 4х лет.
Согласно нашим пожеланиям Полина изменила маршрут и это здорово. Мы погрузились в настоящую Болгарию, настолько, насколько это возможно было
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сделать за день.
Замок действительно как картинка, рыцари на каждом шагу. И волшебная речка Младежко, где время останавливается!
Сергей - хороший и аккуратный водитель, нам было комфортно и уютно ехать. Ощущение было такое будто выбрались погулять с друзьями, которых давно не видели. Ребята совершенно не грузили фактами и цифрами, давали возможность насладиться окружающим.
А ещё: они знают где купить шикарную домашнюю ракию и вино!

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Входит в следующие категории Бургаса

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