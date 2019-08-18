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Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой — автомобильный тур

Polina
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Polina – представитель гидов
Замок среди цветущего сада, старинный городок и девственная природа приморского заповедника – это не просто прогулка, а игра, которая погрузит вас в настоящую сказку и вернёт веру в чудеса.
От 138 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 18 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.7
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых

Что вас ожидает

  • Сразу после встречи мы переключимся в режим чудес. Будем играть и параллельно знакомиться с болгарской культурой и традициями. Я расскажу вам сказку, в которой каждый станет её участником!
  • Наше путешествие приведёт нас в прекрасный замок с романтическим названием «Влюблённый в ветер». Погуляем по цветущему круглый год саду, спустимся в тёмные винные погреба, покормим с рук павлинов, отдохнём за чашечкой кофе на изящной террасе у дворцового пруда с лебедями. И, конечно, познакомимся с удивительной историей этого замка.
  • А дальше нас ждёт небольшая прогулка по Созополю — самому старинному болгарскому городу на черноморском побережье. На его узких улочках сохранена атмосфера прошлых столетий. Здесь можно приобрести сувениры или смастерить их самим. Мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с видом на море и отправимся дальше.
  • После шумных улочек Созополя и плотного обеда очень приятно отдохнуть в тени вековых деревьев и посозерцать девственную природу. Мы поплывём на лодочке вдоль живописных берегов национального заповедника Ропотамо, посчитаем речных черепах, а если повезёт, увидим и другую живность – цапель, серн, оленей, кабанов, лисиц.
  • Среди столетних дубов нашему взору откроется, так называемый, болгарский Стоунхендж — древнее фракийское святилище Беглик Таш. Этот уникальный скальный феномен считается самой древней обсерваторией. Несмотря на растущую популярность этого места и ворох небылиц вокруг него, мы постараемся соприкоснуться с самой сутью этого явления. Пока дети будут заняты общей игрой, взрослые смогут пройти цикл перерождения, который некогда составлял основу древнего орфического ритуала. И современные учёные, и эзотерики сходятся во мнении, что это место – особый инструмент, который может помочь человеку получить важные ответы и раскрыть в себе способности, о которых он и не подозревал!

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер. Отправной точкой для поездки является Бургас, но забрать гостей мы можем без какой-либо доплаты из следующих мест: Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово, Бургас, Черноморец. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес комплекса, где вы будете отдыхать!
  • Сбор группы в 09:00-10:00. А вернём вас в отель в 20:00-21:00. Маршрут составлен так, что в течение дня не будет долгих переездов в автобусе.
  • Каждый путешественник обеспечивается 1 литром минеральной воды.
  • С собой иметь: удобную обувь, средства от солнца и от насекомых (по погоде), если требуется что-то для перекуса.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
  • Обратите внимание, что в зависимости от сезона и погодных условий, программа экскурсии может слегка меняться.
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых
Балканская сказка для детей и взрослых

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Меня зовут Полина. Я живу в Болгарии уже больше 7 лет, 4 из которых занимаюсь экскурсиями. По опыту знаю, что зачастую интереснее обращаться за информацией не к коренным жителям страны, а к тем, кто приехал в неё по любви. Теперь уже не я, а мы проводим путешествия по Болгарии. Я говорю «мы», имея в виду не команду аниматоров или экскурсоводов, а своих друзей, влюблённых в эту страну, её природу, историю, традицию и магию.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 августа 2019
День в сопровождении Екатерины прошёл на позитиве, активно, интересно. Было впечатление, что мы знакомы уже давно и приехали на выходные к старым добрым друзьям. Строили маршрут как было удобно нам. Бонусом заехали купить фруктов, которых небыли в рационе отеля и дешевле чем в окрестностях отеля в 2 раза.
Кате спасибо!!!! Общее впечатление: Тепло! Радостно! Получили много положительной энергии!!!
4 июля 2019
Все было замечательно, С Лилией тоже был установлен хороший контакт, Одна просьба если уж такая жара как у нас была желательно было бы машину с кондиционером, Мы были с детьми и им было тяжело, А так большое спасибо все было хорошо,
31 июля 2018
Маршрут продуман хорошо, места красивые.
Ресторан в Созополе выбран отличный, прогулка по реке восхитительна
При этом гиду есть много над чем работать:
1. машина выбрана неудобная, минимально вместимая, хотя водитель просто отличный - кстати, де факто он исполнял роль гида
2. гид совершенно не заражает любовью и интересом к посещаемым местам, большую часть времени старается быть отдельно от группы
3. на огромное количество (на мой взгляд базовых) вопросов гид не имел ответов
В общем, по цене/качество экскурсия не дотягивает до средних значений, по болгарским и европейским меркам экскурсия неадекватно дорога
Олег
23 сентября 2017
Спасибо за интересную содержательную экскурсию. Самостоятельно на прокатной машине мы не успели бы посетить все места и не узнали бы и половины интересных фактов.
Замок Равадиново очень фотогеничен. Насыщенность этого места яркими планами, деталями и отсылками к разным историческим сюжетам и странам просто невероятная. Здесь нужно первый час-два просто гулять, разглядывать и погружаться в атмосферу околосредневековой сказки и только потом, впитав в себя первые впечатления, браться за фотоаппарат.
Созопль, как пример действительно маленького очень старого города с каменными мостовыми и узкими улочками, любопытен и один раз посетить его стоит, хотя бы для того, чтобы сравнить с Несебром и понять, какие они, на самом деле, разные.
Поездка на небольшом кораблике по реке Ропотамо была коротким умиротворяющим осмотром прибрежной растительности совмещенным с коллективным развлечением "кто первым заметит черепашку". Черепашек насчитали 6 штук и в качестве бонуса нам попался один синий зимородок. Не стоит ожидать от черепах размеров их родственников с Галапагосских островов, тут они очень небольшие.
Беглик-Таш покорил своим уютом и спокойствием. Казалось бы, какой уют может быть в окружении кучи валунов, но он есть. Сюда хочется вернуться. Здесь хочется побыть подольше. Посидеть на "троне", заглянуть в "лабиринт".
Также мы заезжали с короткой прогулкой в Бургас, прошлись по главной пешеходной улочке. По сравнению с Варной здесь в центре меньше людей, более прямые улицы, ниже этажность, цивилизованная платная парковка вместо игры "найди место для машины" и больше птиц.
От экскурсии получили массу разных приятных впечатлений за один день. Отдельное спасибо Сергею и Полине за дружескую атмосферу, внимание и приятную компанию.
Марат
10 сентября 2017
Весьма подробная и интересная экскурсия. Экскурсовод давно живет в болгарии, можно спросить о многом, а не только по теме. Маршрут составлен хорошо, есть время пообедать, и время поспать (во время обратной дороги)
26 сентября 2016
Сергей и Полина помогли купить мне подарок для мамы, показали и рассказали много интересного, отнеслись к нам тепло и внимательно, как к друзьям. Мы провели отличный, насыщенный день. Спасибо!
23 сентября 2016
Замечательная поездка получилась, очень советую!) День получился насыщенным, программа дня очень интересная, но так как договариваетесь непосредственно с теми, кто проводит поездку именно для вас, то при желании и возможности можно и поменять маршрут. У меня получилась супериндивидуальная экскурсия, так как я ездила одна и сборной группы не подобралось. Скучно при этом не было - Полина и Сережа очень приятные и замечательные люди, поездка получилась как "дома, с друзьями", и помимо того, что рассказывали всякие интересные вещи, еще и по ходу фотографировали меня, у меня теперь с этой поездки совершенно сногсшибательные фотографии на память))
Совершенно сказочный замок в Равадиново - куда ни взгляни, что ни сфотографируй - получается сказочная открытка.. Просто сумасшедшие виды, свободно гуляющие по территории павлины, мини-зоопарк, столики-лавочки-пруд-фонтан - оттуда на самом деле не хочется уходить.. (внутри самого замка экспозиции нет, туда не пускают, прогулка там именно по территории + погреб)
Созополь - прекрасный старинный городок, для меня он показался братиком Несебра, не могу сказать что какой-то из них понравился больше, какой-то меньше.. Оба очаровательные и приятные очень древние городки.
Прогулка по реке Ропотамо - красивая природа, тоже можно сделать красивые живописные фотографии - но в конце сезона мало черепах, поэтому, конечно, эту прогулку лучше в сезон совершать. Так что если поездка в конце сезона, можно обговорить с Полиной изменение маршрута, посмотреть за это время что-то другое, или подольше погулять по территории замка.
Беглик Таш, болгарский Стоунхендж тоже очень понравился - я постаралась прочувствовать это древнее место силы и проникнуться его энергетикой, мне показалось, что получилось это)) В соответствии с рассказом Полины прошла ритуалы, про которые она рассказывала, походила босиком по камням, и даже забралась на самый высокий камень)
Эта поездка, конечно, не экскурсия как таковая, но если нужны обычные экскурсии, то они в курортных зонах предлагаются и от операторов в гостиницах, и на каждом углу. А это насыщенная поездка в хорошей компании, приятным разговором и интересными фактами и рассказами.
Полина, Сережа - спасибо за насыщенный и очень интересный день, была очень рада познакомиться и провести время в вашей компании!
Александр
22 сентября 2016
Уважаемая команда Трипстера! Если все ваши экскурсоводы будут такого уровня знаний и умения донести их до экскурсантов как наш замечательный гид Полина, то вам хватит работы на долгие годы! Мы прокатились по Болгарии, увидели и услышали много интересного и всё это было преподнесено не в форме назидательной лекции, а в виде лёгкой, необременительной беседы: о том, о сём, об этом. Но вот что удивительно, память цепко ухватила всё то, что хотела донести до нас Полина! Поверьте мне, такое мастерство присуще не каждому, даже очень опытному гиду. Мы с супругой хотели бы через вас ещё раз сказать спасибо Полине и пожелать вам всем : "Так держать!!!"
20 сентября 2016
Огромное спасибо Полине за интересную экскурсию! Все было организовано прекрасно, понравилось и взрослым, и дочке 4-х лет. Особенно понравилось Ровадиново и фракийское святилище Беклек-Таш, где Полина очень увлекательно рассказывала о древних верованиях.
18 сентября 2016
Полина и Сергей провели замечательную экскурсию! Много информации по местам, которые мы посещали. Причем не той, что можно прочитать в путеводителе или найти на популярных туристических сайтах, а различных интересных фактов и историй о традициях и легендах. Да, Полина не профессиональный гид, но это и делает экскурсию более живой и познавательной. Нет заученных фраз, которые обычно навевают тоску.
Полина заранее предупредила, что прогулка по реке будет не так интересна, потому что мы не увидим черепах. И предложила изменить маршрут по нашему желанию. Получилась интересная прогулка по Бургасу.
Огромное спасибо за замечательно проведенное время!
Ещё 17 отзывов

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