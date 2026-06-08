Мы посетим две из самых красивых и загадочных пещер в Болгарии — места, которые редко оставляют кого‑либо равнодушным.
Приготовьтесь к встрече с подземными дворцами природы: сталактитами, сталагмитами и мистической атмосферой.
Приготовьтесь к встрече с подземными дворцами природы: сталактитами, сталагмитами и мистической атмосферой.
Описание экскурсии
Две уникальные пещеры Болгарии: взгляд небес и шёпот камня Среди наиболее интересных мест подземного мира Болгарии стоит обязательно увидеть пещеры «Глаза Бога» и «Сыева-Дупка». Они находятся в 120 км. от Софии. Пещера «Глаза Бога» — это большое карстовое образование в форме тоннеля. На его поверхности есть два окна, которые по форме и расположению напоминают глаза — отсюда и такое название. Это естественный скальный мост длиной 262 м. Высота свода составляет 45 м.
это самый высокий пещерный свод в Болгарии. Главная её отличительная черта — большие естественные отверстия в своде, в которых любой без труда угадает очертания глаз. Создаётся впечатление, что сам Бог наблюдает за каждым вашим шагом. «Сыева-Дупка» — одна из самых красивых пещер в Болгарии. В ней можно увидеть почти все виды пещерных образований: гуры, драпировки, сталагмиты, сталактиты и т. д. Натёки на стенах пещеры образуют разнообразные причудливые фигуры. Пещера отличается исключительной акустикой — в ней проводятся различные концерты. Кроме того, здесь встречаются сталактоны, гелектиты и дендриты. Важная информация:.
Пещеры расположены в 120 километрах от Софии, в живописном месте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера «Глаза Бога»
- Пещера «Сыева-Дупка»
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Пещера «Сыева Дупка»: вход - 6 €
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: София
Завершение: София, в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пещеры расположены в 120 километрах от Софии
- В живописном месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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