Две уникальные пещеры Болгарии: взгляд небес и шёпот камня Среди наиболее интересных мест подземного мира Болгарии стоит обязательно увидеть пещеры «Глаза Бога» и «Сыева-Дупка». Они находятся в 120 км. от Софии. Пещера «Глаза Бога» — это большое карстовое образование в форме тоннеля. На его поверхности есть два окна, которые по форме и расположению напоминают глаза — отсюда и такое название. Это естественный скальный мост длиной 262 м. Высота свода составляет 45 м.

это самый высокий пещерный свод в Болгарии. Главная её отличительная черта — большие естественные отверстия в своде, в которых любой без труда угадает очертания глаз. Создаётся впечатление, что сам Бог наблюдает за каждым вашим шагом. «Сыева-Дупка» — одна из самых красивых пещер в Болгарии. В ней можно увидеть почти все виды пещерных образований: гуры, драпировки, сталагмиты, сталактиты и т. д. Натёки на стенах пещеры образуют разнообразные причудливые фигуры. Пещера отличается исключительной акустикой — в ней проводятся различные концерты. Кроме того, здесь встречаются сталактоны, гелектиты и дендриты. Важная информация:.