Выездные экскурсии из Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Софии на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
  2. Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
  3. Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
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  1. Самое главное
  2. Рильский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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