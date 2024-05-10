К Карина Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию

Г Гади Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца

А Анатолий Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!