София — один из древнейших городов Европы, где по соседству с римскими руинами — мечети, православные соборы и архитектура эпохи модерна.
Я расскажу вам об античном городе, христианстве, кириллице, временах Османской империи и социалистическом прошлом страны. А благодаря взгляду искусствоведа вы по-новому увидите архитектуру и художественные детали Софии.
Я расскажу вам об античном городе, христианстве, кириллице, временах Османской империи и социалистическом прошлом страны. А благодаря взгляду искусствоведа вы по-новому увидите архитектуру и художественные детали Софии.
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку среди руин древнеримской Сердики — города, которому около 8000 лет
- Увидим ротонду Святого Георгия — одну из старейших действующих церквей Балкан, которая сохранилась с 4 века
- Пройдём по кварталу императора Константина Великого и поговорим о раннем христианстве
- Окажемся у средневековой мечети архитектора Синана и обсудим эпоху Османской империи
- Попьём воды из горячих минеральных источников, благодаря которым София стала важным городом ещё в Античности
- Увидим бывший царский дворец, Народный театр, русскую церковь, памятник Александру II и храм Александра Невского
- Завершим прогулку у античной базилики Святой Софии
А ещё вы узнаете:
- как появилась кириллица
- почему София неожиданно стала столицей Болгарии
- как город превращался в «маленькую Вену»
- что изменилось в эпоху социализма
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 8 лет
- Церкви и античный комплекс Сердика мы осмотрим снаружи и внутри, входные билеты не потребуются
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид-экскурсовод в Софии и Болгарии. Живу здесь больше 15 лет. По профессии я ещё искусствовед. Хорошо знаю и люблю этот город, страну, ее древнюю историю, культуру и её традиции. Провожу как пешеходные экскурсии, так и на автомобиле по Болгарии. Покажу вам её красивую природу, горы, свожу на горячие источники, а также в знаменитые монастыри и места силы.
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