Антонина — ваш гид в Софии Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Я профессиональный гид-экскурсовод в Софии и Болгарии. Живу здесь больше 15 лет. По профессии я ещё искусствовед. Хорошо знаю и люблю этот город, страну, ее древнюю историю, культуру и её традиции. Провожу как пешеходные экскурсии, так и на автомобиле по Болгарии. Покажу вам её красивую природу, горы, свожу на горячие источники, а также в знаменитые монастыри и места силы.